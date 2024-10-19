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Художники призвали Третьяковскую галерею не закрывать отдел новейших течений

Ведомости

Третьяковская галерея собирается ликвидировать отдел новейших течений 22 октября. Об этом говорится в открытом письме художников, искусствоведов, сотрудников музеев и коллекционеров, которое опубликовала искусствовед Софья Багдасарова в своем Telegram-канале.

«Считаем этот акт дирекции музея грубой и непростительной ошибкой, наносящей серьезный ущерб современному искусству России, музейному делу в нашей стране, культурному кругозору отечественной публики, наконец, репутации самой Третьяковской галереи», – сказано в письме.

Отдел новейших течений был создан 23 года назад. Сейчас коллекция насчитывает несколько тысяч экспонатов, большая часть из которых была подарена художниками и коллекционерами. Коллекция отдела является важнейшим свидетельством богатой истории российской художественной культуры рубежа ХХ–ХХI вв.

Почти 100 лет назад в довоенной Третьяковке уже был ликвидирован отдел новейших течений, хранивший русский авангард 1910–1920-х гг. Сейчас часть его коллекций является гордостью музея, а остальное было утрачено в результате разгрома отдела. Подобная участь может ожидать и нынешние экспонаты, поскольку сотни полученных в дар произведений еще находятся в процессе оформления, считают авторы письма. Остановится работа по пополнению коллекции произведениями новых поколений художников, исчезнет коллектив опытных специалистов.

«Чтобы в очередной раз не обрекать будущее поколение третьяковцев "рвать на голове волосы" из-за деяний своих предшественников, стоило бы дирекции Государственной Третьяковской галереи и музейному управлению Министерства культуры РФ еще раз взвесить последствия этой ликвидации», – отмечается в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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