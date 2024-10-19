Художники призвали Третьяковскую галерею не закрывать отдел новейших течений
Третьяковская галерея собирается ликвидировать отдел новейших течений 22 октября. Об этом говорится в открытом письме художников, искусствоведов, сотрудников музеев и коллекционеров, которое опубликовала искусствовед Софья Багдасарова в своем Telegram-канале.
«Считаем этот акт дирекции музея грубой и непростительной ошибкой, наносящей серьезный ущерб современному искусству России, музейному делу в нашей стране, культурному кругозору отечественной публики, наконец, репутации самой Третьяковской галереи», – сказано в письме.
Отдел новейших течений был создан 23 года назад. Сейчас коллекция насчитывает несколько тысяч экспонатов, большая часть из которых была подарена художниками и коллекционерами. Коллекция отдела является важнейшим свидетельством богатой истории российской художественной культуры рубежа ХХ–ХХI вв.
Почти 100 лет назад в довоенной Третьяковке уже был ликвидирован отдел новейших течений, хранивший русский авангард 1910–1920-х гг. Сейчас часть его коллекций является гордостью музея, а остальное было утрачено в результате разгрома отдела. Подобная участь может ожидать и нынешние экспонаты, поскольку сотни полученных в дар произведений еще находятся в процессе оформления, считают авторы письма. Остановится работа по пополнению коллекции произведениями новых поколений художников, исчезнет коллектив опытных специалистов.
«Чтобы в очередной раз не обрекать будущее поколение третьяковцев "рвать на голове волосы" из-за деяний своих предшественников, стоило бы дирекции Государственной Третьяковской галереи и музейному управлению Министерства культуры РФ еще раз взвесить последствия этой ликвидации», – отмечается в письме.