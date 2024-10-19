Художники призвали Третьяковскую галерею не закрывать отдел новейших течений

Почти 100 лет назад в довоенной Третьяковке уже был ликвидирован отдел новейших течений, хранивший русский авангард 1910–1920-х гг. Сейчас часть его коллекций является гордостью музея, а остальное было утрачено в результате разгрома отдела. Подобная участь может ожидать и нынешние экспонаты, поскольку сотни полученных в дар произведений еще находятся в процессе оформления, считают авторы письма. Остановится работа по пополнению коллекции произведениями новых поколений художников, исчезнет коллектив опытных специалистов.