Скончался бывший вице-президент «ЮКОС ЭП» Рогачев
Бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев был найден мертвым в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По основной версии правоохранительных органов, причиной его смерти стал суицид. Агентство уточняет, что Рогачев страдал онкологическим заболеванием.
С 1996 по 2007 г. он занимал руководящие должности в НК «ЮКОС», а затем работал в группе «Онэксим» и был заместителем генерального директора «Норильского никеля».