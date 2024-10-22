The Guardian: медвежонок Паддингтон получил британский паспорт
МВД Великобритании выдало официальный британский паспорт персонажу фильма медвежонку Паддингтону. Об этом сообщила газета The Guardian.
В ходе работы над фильмом «Приключения Паддингтона 3» продюсер картины Роб Сильва обратился в МВД Великобритании с просьбой выдать медвежонку образец паспорта в качестве реквизита для съемок. Сотрудники ведомства сделали для персонажа настоящий документ с фотографией Паддингтона.
«Они действительно выдали Паддингтону официальный паспорт – единственный в своем роде», – уточнил Сильва.
Первая книга о детском персонаже «Медвежонок по имени Паддингтон» была выпущена в 1958 г. Персонаж сказок – медвежонок из Перу, который приехал в Лондон. Часть книг о медвежонке была экранизирована. В 2014 г. вышел фильм «Приключения Паддингтона». Его снял британский режиссер Пол Кинг. Он же работал над продолжением картины – «Приключения Паддингтона – 2». Фильм вышел в 2017 г. Режиссером новой части картины «Приключения Паддингтона 3», которая выйдет в ноябре 2024 г., стал Дагал Уилсон. По сюжету фильма медвежонок отправляется в гости к тетушке в Перу.