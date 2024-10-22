The Guardian: медвежонок Паддингтон получил британский паспорт

Первая книга о детском персонаже «Медвежонок по имени Паддингтон» была выпущена в 1958 г. Персонаж сказок – медвежонок из Перу, который приехал в Лондон. Часть книг о медвежонке была экранизирована. В 2014 г. вышел фильм «Приключения Паддингтона». Его снял британский режиссер Пол Кинг. Он же работал над продолжением картины – «Приключения Паддингтона – 2». Фильм вышел в 2017 г. Режиссером новой части картины «Приключения Паддингтона 3», которая выйдет в ноябре 2024 г., стал Дагал Уилсон. По сюжету фильма медвежонок отправляется в гости к тетушке в Перу.