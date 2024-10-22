МВД утвердило процедуру розыска мигрантов перед их высылкой

23 июля Госдума приняла во втором и окончательном, третьем, чтениях закон о введении нового правового режима высылки из России. Изменения касаются закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», они распространяются на тех, кто не имеет законного основания находиться в стране. Авторами законопроекта выступили представители всех пяти политических фракций. Режим высылки будет устанавливаться в отношении нелегальных мигрантов. Он может быть связан как с истечением срока временного пребывания в РФ, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Режим будет прекращаться после выезда иностранного гражданина из России и отмены решения, которое было основанием для его применения.