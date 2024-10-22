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МВД утвердило процедуру розыска мигрантов перед их высылкой

Сотрудники смогут опрашивать их коллег и родственников
Ведомости

Министерство внутренних дел разработало порядок работы с иностранцами, к которым будет применяться новый правовой режим высылки. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство намерено разыскивать мигрантов, внесенных в реестр контролируемых лиц, проверкой мест проживания и пребывания мигранта, а также мест работы и вероятного нахождения, в том числе посредством выездных проверок. Также ответственный за розыск сотрудник МВД должен будет изучить материалы о контролируемом лице, в том числе поступающие в Государственную информационную систему миграционного учета (ГИСМУ), и направить запросы в территориальные органы МВД и другие подразделения министерства.

Пока мигранта будут искать, ему через родственников и знакомых будут предлагать добровольно явиться в полицию. Также ответственный за розыск сможет запрашивать информацию у соседей и коллег по работе.

23 июля Госдума приняла во втором и окончательном, третьем, чтениях закон о введении нового правового режима высылки из России. Изменения касаются закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», они распространяются на тех, кто не имеет законного основания находиться в стране. Авторами законопроекта выступили представители всех пяти политических фракций. Режим высылки будет устанавливаться в отношении нелегальных мигрантов. Он может быть связан как с истечением срока временного пребывания в РФ, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Режим будет прекращаться после выезда иностранного гражданина из России и отмены решения, которое было основанием для его применения.

Режим высылки будет запрещать менять место жительства или место пребывания в России без разрешения МВД, выезжать за пределы установленного для пребывания региона, получать водительские права, приобретать имущество и транспорт, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, брать кредит, открывать банковские счета и переводить деньги, а также заключать брак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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