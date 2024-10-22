МВД утвердило процедуру розыска мигрантов перед их высылкой

МВД утвердило процедуру розыска мигрантов перед их высылкойСотрудники смогут опрашивать их коллег и родственников
Министерство внутренних дел разработало порядок работы с иностранцами, к которым будет применяться новый правовой режим высылки. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство намерено разыскивать мигрантов, внесенных в реестр контролируемых лиц, проверкой мест проживания и пребывания мигранта, а также мест работы и вероятного нахождения, в том числе посредством выездных проверок. Также ответственный за розыск сотрудник МВД должен будет изучить материалы о контролируемом лице, в том числе поступающие в Государственную информационную систему миграционного учета (ГИСМУ), и направить запросы в территориальные органы МВД и другие подразделения министерства.
Пока мигранта будут искать, ему через родственников и знакомых будут предлагать добровольно явиться в полицию. Также ответственный за розыск сможет запрашивать информацию у соседей и коллег по работе.
23 июля Госдума приняла во втором и окончательном, третьем, чтениях закон о введении нового правового режима высылки из России. Изменения касаются закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», они распространяются на тех, кто не имеет законного основания находиться в стране. Авторами законопроекта выступили представители всех пяти политических фракций. Режим высылки будет устанавливаться в отношении нелегальных мигрантов. Он может быть связан как с истечением срока временного пребывания в РФ, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Режим будет прекращаться после выезда иностранного гражданина из России и отмены решения, которое было основанием для его применения.
Режим высылки будет запрещать менять место жительства или место пребывания в России без разрешения МВД, выезжать за пределы установленного для пребывания региона, получать водительские права, приобретать имущество и транспорт, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, брать кредит, открывать банковские счета и переводить деньги, а также заключать брак.