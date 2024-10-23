ЕР и Минобрнауки проконтролируют реализацию программы ремонта общежитий вузов
«Единая Россия» и Минобрнауки организуют совместный контроль за программой ремонта общежитий в вузах, сообщил «Ведомостям» представитель партии. Эта работа, как отмечается, поможет выполнить поручение президента о капремонте 800 общежитий к 2030 г.
В марте 2021 г. президент России Владимир Путин поручил провести капитальный ремонт общежитий федеральных вузов. Соответствующие положения вошли и в Народную программу партии «Единая Россия».
Первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга подчеркнул, что по инициативе партии в 2021 г. из бюджета было также выделено 3 млрд руб. на капремонт.
«Партия с Минобрнауки, «Молодой Гвардией», студентами на протяжении нескольких лет проводят мониторинги капитального ремонта общежитий», – отметил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.
Он добавил, что штаб возглавят врио секретаря генсовета Владимир Якушев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«Ежегодно формируется перечень общежитий, которые мы ремонтируем. В этом году – 141 общежитие. Кроме того, мы проводим опросы: в 2023 г. 92% респондентов ответили, что в целом удовлетворены новым ремонтом», – заявил Мажуга.
В феврале 2022 г. в Минобрнауки рассказали, на какие стипендии могут претендовать студенты в России. Например, помимо государственных стипендий студенты и аспиранты, достигшие выдающихся успехов в учебе и научной деятельности, могут рассчитывать на получение стипендии президента и правительства РФ, а также на дальнейшее образование за рубежом.