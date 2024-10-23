ЕР и Минобрнауки проконтролируют реализацию программы ремонта общежитий вузов

В феврале 2022 г. в Минобрнауки рассказали, на какие стипендии могут претендовать студенты в России. Например, помимо государственных стипендий студенты и аспиранты, достигшие выдающихся успехов в учебе и научной деятельности, могут рассчитывать на получение стипендии президента и правительства РФ, а также на дальнейшее образование за рубежом.