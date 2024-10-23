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ЕР и Минобрнауки проконтролируют реализацию программы ремонта общежитий вузов

Ведомости

«Единая Россия» и Минобрнауки организуют совместный контроль за программой ремонта общежитий в вузах, сообщил «Ведомостям» представитель партии. Эта работа, как отмечается, поможет выполнить поручение президента о капремонте 800 общежитий к 2030 г.

В марте 2021 г. президент России Владимир Путин поручил провести капитальный ремонт общежитий федеральных вузов. Соответствующие положения вошли и в Народную программу партии «Единая Россия».

Первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга подчеркнул, что по инициативе партии в 2021 г. из бюджета было также выделено 3 млрд руб. на капремонт.

«Партия с Минобрнауки, «Молодой Гвардией», студентами на протяжении нескольких лет проводят мониторинги капитального ремонта общежитий», – отметил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он добавил, что штаб возглавят врио секретаря генсовета Владимир Якушев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Ежегодно формируется перечень общежитий, которые мы ремонтируем. В этом году – 141 общежитие. Кроме того, мы проводим опросы: в 2023 г. 92% респондентов ответили, что в целом удовлетворены новым ремонтом», – заявил Мажуга.

В феврале 2022 г. в Минобрнауки рассказали, на какие стипендии могут претендовать студенты в России. Например, помимо государственных стипендий студенты и аспиранты, достигшие выдающихся успехов в учебе и научной деятельности, могут рассчитывать на получение стипендии президента и правительства РФ, а также на дальнейшее образование за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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