В Германии гражданину РФ предъявлено обвинение в убийстве двух украинцев

Сообщается, что россиянин и двое украинцев в возрасте 23 и 36 лет были мимоходом знакомы друг с другом. Предполагается, что в тот день они вместе выпивали. В течение дня между ними возник спор о конфликте на Украине. По данным следствия, обвиняемый посчитал, что задета его национальная гордость. Россиянин якобы покинул группу, ушел в свою соседнюю квартиру, вернулся с ножом и напал на двух солдат. Один из них скончался сразу же на месте происшествия, другой – чуть позже в больнице. Россиянин вскоре был арестован и с тех пор находится под стражей.