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В Германии гражданину РФ предъявлено обвинение в убийстве двух украинцев

Ведомости

Прокуратура Мюнхена предъявила россиянину обвинение в убийстве двух украинских военных в Баварии в конце апреля 2024 г. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Euronews.

В апреле двое украинских солдат были зарезаны на улице в небольшом верхнебаварском городке Мурнау. Они проходили реабилитацию в местной травматологической клинике. Предполагаемый преступник – 57-летний гражданин России, проживающий в Германии с 1990-х годов.

Сообщается, что россиянин и двое украинцев в возрасте 23 и 36 лет были мимоходом знакомы друг с другом. Предполагается, что в тот день они вместе выпивали. В течение дня между ними возник спор о конфликте на Украине. По данным следствия, обвиняемый посчитал, что задета его национальная гордость. Россиянин якобы покинул группу, ушел в свою соседнюю квартиру, вернулся с ножом и напал на двух солдат. Один из них скончался сразу же на месте происшествия, другой – чуть позже в больнице. Россиянин вскоре был арестован и с тех пор находится под стражей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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