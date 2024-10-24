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Отстраненный от полета в космос Бабкин написал письмо Путину

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Космонавт Андрей Бабкин, отстраненный от полета на Международную космическую станцию (МКС), написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой провести независимую экспертизу его здоровья. Об этом сообщила «Газета.ру».

В 2021 г. Бабкин не полетел в космос из-за съемок фильма «Вызов». Тогда к полету на МКС были утверждены актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Бабкина вывели из кандидатов на полет из-за риносинусита, писала «Газета.ру». Космонавт сделал операцию, чтобы соответствовать требованиям, но Главная медицинская комиссия признала его негодным. В 2024 г. Бабкина уволили с летной должности в отряде космонавтов. После увольнения Бабкин стал заместителем командира отряда космонавтов по научной работе.

В администрации президента попросили Центр подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» предоставить документы для объективного и всестороннего рассмотрения обращения космонавта. В ЦПК ответили, что 12 сентября прошел расширенный консилиум, по итогам которого оснований для пересмотра решения не нашлось.

В одном из документов, утверждает издание, говорится, что в консилиум якобы входил член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Пискунов. Пискунов рассказал изданию, что на консилиуме не присутствовал. Он оперировал Бабкина для лечения риносинусита в 2022 г., а после операции в заключении сообщил об отсутствии «ограничений по нагрузкам, связанным с повышенным или пониженным давлением».

В консилиум также якобы входил заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА РФ Владимир Авербух. Он отказался давать комментарии газете исходя из врачебной тайны. При этом в октябре прошлого года в своем эпикризе Авербух писал, что по результатам обследования у космонавта отмечено полное отсутствие признаков полисинусита и трудоспособность Бабкина не утрачена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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