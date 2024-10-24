Отстраненный от полета в космос Бабкин написал письмо Путину
Космонавт Андрей Бабкин, отстраненный от полета на Международную космическую станцию (МКС), написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой провести независимую экспертизу его здоровья. Об этом сообщила «Газета.ру».
В 2021 г. Бабкин не полетел в космос из-за съемок фильма «Вызов». Тогда к полету на МКС были утверждены актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Бабкина вывели из кандидатов на полет из-за риносинусита, писала «Газета.ру». Космонавт сделал операцию, чтобы соответствовать требованиям, но Главная медицинская комиссия признала его негодным. В 2024 г. Бабкина уволили с летной должности в отряде космонавтов. После увольнения Бабкин стал заместителем командира отряда космонавтов по научной работе.
В администрации президента попросили Центр подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» предоставить документы для объективного и всестороннего рассмотрения обращения космонавта. В ЦПК ответили, что 12 сентября прошел расширенный консилиум, по итогам которого оснований для пересмотра решения не нашлось.
В одном из документов, утверждает издание, говорится, что в консилиум якобы входил член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Пискунов. Пискунов рассказал изданию, что на консилиуме не присутствовал. Он оперировал Бабкина для лечения риносинусита в 2022 г., а после операции в заключении сообщил об отсутствии «ограничений по нагрузкам, связанным с повышенным или пониженным давлением».
В консилиум также якобы входил заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА РФ Владимир Авербух. Он отказался давать комментарии газете исходя из врачебной тайны. При этом в октябре прошлого года в своем эпикризе Авербух писал, что по результатам обследования у космонавта отмечено полное отсутствие признаков полисинусита и трудоспособность Бабкина не утрачена.