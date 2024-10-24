Отстраненный от полета в космос Бабкин написал письмо Путину

В 2021 г. Бабкин не полетел в космос из-за съемок фильма «Вызов». Тогда к полету на МКС были утверждены актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Бабкина вывели из кандидатов на полет из-за риносинусита, писала «Газета.ру». Космонавт сделал операцию, чтобы соответствовать требованиям, но Главная медицинская комиссия признала его негодным. В 2024 г. Бабкина уволили с летной должности в отряде космонавтов. После увольнения Бабкин стал заместителем командира отряда космонавтов по научной работе.