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Обвинение запросило напавшему на губернатора Чибиса 14,5 года колонии

Ведомости

Гособвинение попросило суд приговорить Александра Быданова, обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, к 14,5 года колонии. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, гособвинитель запросил назначить фигуранту дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года, чтобы Быданов не менял место жительства, не выезжал за пределы муниципалитета, не посещал место работы и жительства Чибиса и не приближался к нему ближе, чем на 300 м.

Нападение на губернатора Мурманской области произошло 4 апреля после его встречи с местными жителями в Апатитах. Чибис получил ножевое ранение. В отношении Быданова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). В Следственном комитете России сообщили, что в ходе допроса фигурант объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», лично знакомы до происшествия они не были.

12 апреля Чибиса выписали из больницы. По его словам, ранение обошлось без осложнений.

На суде Быданов раскаялся в содеянном и попросил прощения, писало «РИА Новости». В начале октября присяжные заседатели признали его виновным в покушении на убийство Чибиса и отметили, что он не заслуживает снисхождения, сообщал адвокат подсудимого Александр Москаленко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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