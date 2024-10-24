Обвинение запросило напавшему на губернатора Чибиса 14,5 года колонии
Гособвинение попросило суд приговорить Александра Быданова, обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, к 14,5 года колонии. Об этом пишет ТАСС.
Кроме того, гособвинитель запросил назначить фигуранту дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года, чтобы Быданов не менял место жительства, не выезжал за пределы муниципалитета, не посещал место работы и жительства Чибиса и не приближался к нему ближе, чем на 300 м.
Нападение на губернатора Мурманской области произошло 4 апреля после его встречи с местными жителями в Апатитах. Чибис получил ножевое ранение. В отношении Быданова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). В Следственном комитете России сообщили, что в ходе допроса фигурант объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», лично знакомы до происшествия они не были.
12 апреля Чибиса выписали из больницы. По его словам, ранение обошлось без осложнений.
На суде Быданов раскаялся в содеянном и попросил прощения, писало «РИА Новости». В начале октября присяжные заседатели признали его виновным в покушении на убийство Чибиса и отметили, что он не заслуживает снисхождения, сообщал адвокат подсудимого Александр Москаленко.