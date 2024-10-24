Обвинение запросило напавшему на губернатора Чибиса 14,5 года колонии

Нападение на губернатора Мурманской области произошло 4 апреля после его встречи с местными жителями в Апатитах. Чибис получил ножевое ранение. В отношении Быданова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). В Следственном комитете России сообщили, что в ходе допроса фигурант объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», лично знакомы до происшествия они не были.