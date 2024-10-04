Присяжные признали Быданова виновным в нападении на губернатора Чибиса
Присяжные заседатели признали Александра Быданова виновным в покушении на убийство губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщил адвокат подсудимого Александр Москаленко, пишет «РИА Новости».
«Присяжные согласились с позицией обвинения, признали моего подзащитного виновным в покушении на убийство и отметили, что он не заслуживает снисхождения», – рассказал защитник Быданова.
3 октября подсудимый выступил в суде с последним словом, в котором признал вину в покушении на убийство, раскаялся и попросил прощения, пишет агентство. Защита полагает, что приговор будет вынесен до конца октября, точная дата его оглашения пока не известна.
Нападение на губернатора Мурманской области произошло 4 апреля после его встречи с местными жителями в Апатитах. Чибис получил ножевое ранение. В ходе задержания Быданов был ранен сотрудниками Росгвардии. Против нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). В Следственном комитете России сообщили, что в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», лично знакомы до происшествия они не были.
12 апреля Чибиса выписали из больницы. По его словам, ранение обошлось без осложнений.