Собянин: первый этап продления МЦД в регионы займет до четырех лет

«На первый этап реализации потребуется три – четыре года. Мы со следующего года начинаем этот проект», – сказал он, уточнив, что проект затронет все четыре действующих диаметра. По словам Собянина, первый этап будет включать увеличение втрое частоты движения поездов, приобретение новой техники и модернизацию железнодорожной инфраструктуры.