Собянин: первый этап продления МЦД в регионы займет до четырех лет
Первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы России начнется в 2025 г. и займет до четырех лет. Об этом в разговоре с журналистами ТАСС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На первый этап реализации потребуется три – четыре года. Мы со следующего года начинаем этот проект», – сказал он, уточнив, что проект затронет все четыре действующих диаметра. По словам Собянина, первый этап будет включать увеличение втрое частоты движения поездов, приобретение новой техники и модернизацию железнодорожной инфраструктуры.
Предполагается, что на следующем этапе проекта продления МЦД частота движения поездов увеличится в шесть раз. Собянин сообщил, что столичная агломерация «прирастет» с 20 млн до 30 млн человек с точки зрения перемещения работающих граждан.
27 сентября Собянин сообщил, что МЦД продлят в четыре региона России: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую области. В середине августа 2023 г. президент Владимир Путин и Собянин открыли движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Церемония прошла по видеосвязи из Манежа в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».
В сентябре того же года Путин и Собянин приняли участие в открытии движения пассажирских поездов по четвертой линии московских центральных диаметров. МЦД-4 длиной 86 км проходит с запада на восток через Москву и связывает семь центральных железнодорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.