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В Москве запустят эксперимент с электронными удостоверениями иностранцев

Ведомости

В Москве с 2025 г. иностранцам начнут выдавать электронные удостоверения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

«Для мигрантов вводим со следующего года электронный паспорт в рамках эксперимента, на основании федерального закона», – заявил Собянин.

В электронное удостоверение иностранного гражданина будет интегрирована информация о дате его приезда, биометрические данные, сведения о месте работы, прописки, регистрации т. д. У сотрудников полиции будут специальные устройства, считывающие эти сведения. Собянин заверил, что у мигрантов в первую очередь будет проверяться именно электронное удостоверение.

«Отфиксировав у себя на гаджете эту историю, он не может его уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что он просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима», – пояснил мэр.

Собянин также рассказал, что с 2025 г. в рамках эксперимента на Московском авиационном узле будет введен биометрический контроль – фотографирование и снятие отпечатков пальцев для иностранцев, в том числе для тех, которым не требуется въездная виза в РФ. По мнению столичного мэра, создание базы биометрических данных всех приезжающих в Россию позволит выйти на новый уровень раскрываемости преступлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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