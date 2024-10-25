В Москве запустят эксперимент с электронными удостоверениями иностранцев
В Москве с 2025 г. иностранцам начнут выдавать электронные удостоверения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.
«Для мигрантов вводим со следующего года электронный паспорт в рамках эксперимента, на основании федерального закона», – заявил Собянин.
В электронное удостоверение иностранного гражданина будет интегрирована информация о дате его приезда, биометрические данные, сведения о месте работы, прописки, регистрации т. д. У сотрудников полиции будут специальные устройства, считывающие эти сведения. Собянин заверил, что у мигрантов в первую очередь будет проверяться именно электронное удостоверение.
«Отфиксировав у себя на гаджете эту историю, он не может его уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что он просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима», – пояснил мэр.
Собянин также рассказал, что с 2025 г. в рамках эксперимента на Московском авиационном узле будет введен биометрический контроль – фотографирование и снятие отпечатков пальцев для иностранцев, в том числе для тех, которым не требуется въездная виза в РФ. По мнению столичного мэра, создание базы биометрических данных всех приезжающих в Россию позволит выйти на новый уровень раскрываемости преступлений.