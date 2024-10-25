ТАСС: Гуфу вменяют грабеж с применением насилия после драки в подмосковной бане
Против рэпера Гуфа (Алексей Долматов) возбудили уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Долматову вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия), сообщил собеседник агентства. Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы.
ТАСС пишет, что адвокат рэпера Сергей Жорин отказался комментировать эту информацию, уточнив, что сейчас с участием рэпера проводятся следственные действия. По этому делу также задержан еще один фигурант, его имя не уточняется.
Долматов был задержан 23 октября после драки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Telegram-канал Baza пишет, что рэпер отказался платить, а затем устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. Telegram-канал Shot писал, что артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон.
Сообщалось, что пострадавший был не при исполнении и не представился полицейским. 24 октября Гуф опубликовал видео, в котором извинился за свой поступок перед сотрудниками, полицейскими, журналистами и родителями.