ТАСС: Гуфу вменяют грабеж с применением насилия после драки в подмосковной бане

Долматов был задержан 23 октября после драки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Telegram-канал Baza пишет, что рэпер отказался платить, а затем устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. Telegram-канал Shot писал, что артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон.