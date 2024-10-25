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ТАСС: Гуфу вменяют грабеж с применением насилия после драки в подмосковной бане

Ведомости

Против рэпера Гуфа (Алексей Долматов) возбудили уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Долматову вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия), сообщил собеседник агентства. Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы.

ТАСС пишет, что адвокат рэпера Сергей Жорин отказался комментировать эту информацию, уточнив, что сейчас с участием рэпера проводятся следственные действия. По этому делу также задержан еще один фигурант, его имя не уточняется.

Долматов был задержан 23 октября после драки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Telegram-канал Baza пишет, что рэпер отказался платить, а затем устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. Telegram-канал Shot писал, что артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон.

Сообщалось, что пострадавший был не при исполнении и не представился полицейским. 24 октября Гуф опубликовал видео, в котором извинился за свой поступок перед сотрудниками, полицейскими, журналистами и родителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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