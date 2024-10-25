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Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником во время встречи с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым. Об этом сообщили в Кремле.

«Валерий Иванович, поздравляю вас и всех сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником», – сказал глава государства. Пикалев, в свою очередь, заявил, что отмечает праздник «только на боевом посту».

Глава ФТС добавил, что служба отмечает 33 года в новейшей истории, хотя таможенному делу в РФ более 370 лет. «В этот день в 1653 г. царь Алексей Михайлович подписал указ, положивший начало единой таможенной системе на Руси», – сказал Пикалев.

На встрече с Путиным руководитель ФТС подвел итоги за девять месяцев текущего года: в бюджет было перечислено свыше 5,8 трлн руб. Показатель превышает уровень прошлого года на 11,5%. Кроме того, в результате применения системы управления рисками дополнительно взыскано таможенных платежей на сумму свыше 20 млрд руб., а по результатам таможенного контроля после выпуска товаров – более 36 млрд руб.

День таможенника в России отмечается ежегодно 25 октября. Он был установлен в августе 1995 г. указом первого президента РФ Бориса Ельцина. До этого 29 мая праздновался День советского таможенника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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