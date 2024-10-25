Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником

На встрече с Путиным руководитель ФТС подвел итоги за девять месяцев текущего года: в бюджет было перечислено свыше 5,8 трлн руб. Показатель превышает уровень прошлого года на 11,5%. Кроме того, в результате применения системы управления рисками дополнительно взыскано таможенных платежей на сумму свыше 20 млрд руб., а по результатам таможенного контроля после выпуска товаров – более 36 млрд руб.