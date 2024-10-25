Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником во время встречи с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым. Об этом сообщили в Кремле.
«Валерий Иванович, поздравляю вас и всех сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником», – сказал глава государства. Пикалев, в свою очередь, заявил, что отмечает праздник «только на боевом посту».
Глава ФТС добавил, что служба отмечает 33 года в новейшей истории, хотя таможенному делу в РФ более 370 лет. «В этот день в 1653 г. царь Алексей Михайлович подписал указ, положивший начало единой таможенной системе на Руси», – сказал Пикалев.
На встрече с Путиным руководитель ФТС подвел итоги за девять месяцев текущего года: в бюджет было перечислено свыше 5,8 трлн руб. Показатель превышает уровень прошлого года на 11,5%. Кроме того, в результате применения системы управления рисками дополнительно взыскано таможенных платежей на сумму свыше 20 млрд руб., а по результатам таможенного контроля после выпуска товаров – более 36 млрд руб.
День таможенника в России отмечается ежегодно 25 октября. Он был установлен в августе 1995 г. указом первого президента РФ Бориса Ельцина. До этого 29 мая праздновался День советского таможенника.