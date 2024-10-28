Вишневский объявил о сложении полномочий депутата заксобрания Петербурга

27 августа Василеостровский суд Санкт-Петербурга отказал депутату в исключении его из реестра иностранных агентов Минюста. До этого Вишневский подавал соответствующий иск и в Октябрьский суд города, но в конце апреля заявление было возвращено в связи с неподсудностью.