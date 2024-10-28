Вишневский объявил о сложении полномочий депутата заксобрания Петербурга

Вишневский объявил о сложении полномочий депутата заксобрания ПетербургаРешение принято в связи с законом об иноагентах
Политик Борис Вишневский
«С решением Минюста, объявившего меня “иностранным агентом”, я категорически не согласен», – написал он в Telegram и добавил, что будет оспаривать решение в суде.
Вишневский досрочно завершит работу в заксобрании города 30 октября. Петербургскому политику 69 лет, впервые был избран депутатом законодательного собрания города от партии «Яблоко» в 2011 г.
27 августа Василеостровский суд Санкт-Петербурга отказал депутату в исключении его из реестра иностранных агентов Минюста. До этого Вишневский подавал соответствующий иск и в Октябрьский суд города, но в конце апреля заявление было возвращено в связи с неподсудностью.
Минюст включил депутата в свой реестр 29 марта этого года. Ведомство обосновало включение тем, что Вишневский, в частности, работал с информационными площадками иностранных СМИ и иностранных агентов и распространял материалы иноагентов.
ТАСС писал, что по принятому в мае закону Вишневский должен будет досрочно сложить полномочия в том случае, если не будет исключен из реестра Минюста до 11 ноября.