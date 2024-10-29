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Дело латвийского наемника передано на заочное рассмотрение

Ведомости

В верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) было передано дело гражданина Латвии 29-летнего Улвиса Бекериса, обвиняемого по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество), говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 г. он принимал участие в боевых действиях на Украине в составе добровольческого интернационального легиона ВСУ. За свои услуги наемника получил вознаграждение суммой более 500 000 руб. В настоящий момент Бекерис объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

28 октября главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина Грузии Левана Беруашвили – наемника в Курской области, заочно подозреваемого в тяжких преступлениях. Следствие установило, что Беруашвили на протяжении долгого времени занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории России.

28 октября Генпрокуратура России сообщила, что в верховный суд Донецкой народной республики направлено уголовное дело в отношении 48-летнего военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Альберта Картера, который является гражданином США и бывшим инструктором НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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