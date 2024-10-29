Дело латвийского наемника передано на заочное рассмотрение

По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 г. он принимал участие в боевых действиях на Украине в составе добровольческого интернационального легиона ВСУ. За свои услуги наемника получил вознаграждение суммой более 500 000 руб. В настоящий момент Бекерис объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.