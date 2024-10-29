Дело латвийского наемника передано на заочное рассмотрение
В верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) было передано дело гражданина Латвии 29-летнего Улвиса Бекериса, обвиняемого по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество), говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 г. он принимал участие в боевых действиях на Украине в составе добровольческого интернационального легиона ВСУ. За свои услуги наемника получил вознаграждение суммой более 500 000 руб. В настоящий момент Бекерис объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
28 октября главное военное следственное управление возбудило уголовное дело против гражданина Грузии Левана Беруашвили – наемника в Курской области, заочно подозреваемого в тяжких преступлениях. Следствие установило, что Беруашвили на протяжении долгого времени занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их использования в вооруженном конфликте на территории России.
28 октября Генпрокуратура России сообщила, что в верховный суд Донецкой народной республики направлено уголовное дело в отношении 48-летнего военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Альберта Картера, который является гражданином США и бывшим инструктором НАТО.