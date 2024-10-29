Прокуратура потребовала пересмотреть приговор экс-наркологу Минздрава
Прокуратура подала апелляцию на приговор экс-главному наркологу Минздрава Евгению Брюну по делу о хищении более 136 млн руб. бюджетных средств. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом стало известно из картотеки Кузьминского районного суда Москвы.
По данным прокуратуры, Брюн вместе с группой соучастников похитили у центра и департамента здравоохранения Москвы более 137,4 млн руб. путем поставки подконтрольными организациями медицинских изделий по необоснованно завышенным ценам.
Фигурантами дела стали бывший директор Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, начальник отдела торгов и закупок центра Людмила Еремейкина, бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, генеральный директор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев и другие.