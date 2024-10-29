Прокуратура потребовала пересмотреть приговор экс-наркологу Минздрава

Прокуратура подала апелляцию на приговор экс-главному наркологу Минздрава Евгению Брюну по делу о хищении более 136 млн руб. бюджетных средств. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом стало известно из картотеки Кузьминского районного суда Москвы.