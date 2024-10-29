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Прокуратура потребовала пересмотреть приговор экс-наркологу Минздрава

Ведомости

Прокуратура подала апелляцию на приговор экс-главному наркологу Минздрава Евгению Брюну по делу о хищении более 136 млн руб. бюджетных средств. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом стало известно из картотеки Кузьминского районного суда Москвы.

Как пишет ТАСС, гособвинение требовало ужесточить приговор для Брюна.

По данным прокуратуры, Брюн вместе с группой соучастников похитили у центра и департамента здравоохранения Москвы более 137,4 млн руб. путем поставки подконтрольными организациями медицинских изделий по необоснованно завышенным ценам.

Фигурантами дела стали бывший директор Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, начальник отдела торгов и закупок центра Людмила Еремейкина, бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, генеральный директор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев и другие.

В октябре Брюна приговорили к семи годам колонии общего режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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