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Суд постановил выписать шесть лишних человек из квартиры дирижера Башмета

Ведомости

Тверской суд Москвы удовлетворил иск дирижера Юрия Башмета о выписке из его квартиры бывшего собственника и пятерых бывших жильцов, за которых Башмет 16 лет оплачивал коммунальные счета. Об этом стало известно из информации по делу на сайте портала судов общей юрисдикции.

Представитель дирижера отмечает, что при покупке квартиры в 2008 г. в условия ее продажи не входила регистрация других лиц и возможность использования квартиры, передает ТАСС из зала суда.

В ходе заседания установлено, что на протяжении 16 лет ни истец, ни ответчики не предпринимали шаги для разрешения конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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