Суд постановил выписать шесть лишних человек из квартиры дирижера Башмета
Тверской суд Москвы удовлетворил иск дирижера Юрия Башмета о выписке из его квартиры бывшего собственника и пятерых бывших жильцов, за которых Башмет 16 лет оплачивал коммунальные счета. Об этом стало известно из информации по делу на сайте портала судов общей юрисдикции.
Представитель дирижера отмечает, что при покупке квартиры в 2008 г. в условия ее продажи не входила регистрация других лиц и возможность использования квартиры, передает ТАСС из зала суда.
В ходе заседания установлено, что на протяжении 16 лет ни истец, ни ответчики не предпринимали шаги для разрешения конфликта.