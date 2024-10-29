Суд постановил выписать шесть лишних человек из квартиры дирижера Башмета

Тверской суд Москвы удовлетворил иск дирижера Юрия Башмета о выписке из его квартиры бывшего собственника и пятерых бывших жильцов, за которых Башмет 16 лет оплачивал коммунальные счета. Об этом стало известно из информации по делу на сайте портала судов общей юрисдикции.