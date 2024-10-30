Суд не удовлетворил апелляцию защиты «крабового короля» Кана
Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске отклонила жалобы защиты известного как «крабовый король» бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко. Приговор вступил в законную силу, сообщается в Telegram-канале управления Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.
В апреле Приморский краевой суд признал находящегося в международном розыске Кана виновным в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и заочно приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, а также ограничению свободы на год. Гособвинение запрашивало для предпринимателя 19 лет колонии строгого режима.
Суд установил, что в 2010 г. Кан организовал убийство бизнесмена Пхиденко во Владивостоке. По данным следствия, осужденный разработал план убийства, нашел исполнителя и пособника. Под предлогом деловых переговоров Пхиденко был приглашен во Владивосток. Предпринимателю передали телефон для связи с определенными лицами и получения от них инструкций. Следуя этим инструкциям, Пхиденко вечером приехал к ресторану «Три богатыря», где был застрелен.
10 июля в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края сообщили о втором уголовном деле Кана. Его обвиняют в контрабанде на 2,6 млрд руб. и уклонении от налогов на сумму свыше 3,6 млрд руб. По версии следствия, Кан с сообщниками с 2014 по 2019 г. перевез контрабандой за границу более 3000 т краба стоимостью 2,6 млрд руб.
В июле «РИА Новости» со ссылкой на базу судебных приставов и иные документы писало, что Кан оставил 336 млрд руб. долгов.