Суд не удовлетворил апелляцию защиты «крабового короля» Кана

Суд установил, что в 2010 г. Кан организовал убийство бизнесмена Пхиденко во Владивостоке. По данным следствия, осужденный разработал план убийства, нашел исполнителя и пособника. Под предлогом деловых переговоров Пхиденко был приглашен во Владивосток. Предпринимателю передали телефон для связи с определенными лицами и получения от них инструкций. Следуя этим инструкциям, Пхиденко вечером приехал к ресторану «Три богатыря», где был застрелен.