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Суд не удовлетворил апелляцию защиты «крабового короля» Кана

Ведомости

Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске отклонила жалобы защиты известного как «крабовый король» бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко. Приговор вступил в законную силу, сообщается в Telegram-канале управления Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

В апреле Приморский краевой суд признал находящегося в международном розыске Кана виновным в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и заочно приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, а также ограничению свободы на год. Гособвинение запрашивало для предпринимателя 19 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2010 г. Кан организовал убийство бизнесмена Пхиденко во Владивостоке. По данным следствия, осужденный разработал план убийства, нашел исполнителя и пособника. Под предлогом деловых переговоров Пхиденко был приглашен во Владивосток. Предпринимателю передали телефон для связи с определенными лицами и получения от них инструкций. Следуя этим инструкциям, Пхиденко вечером приехал к ресторану «Три богатыря», где был застрелен.

10 июля в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края сообщили о втором уголовном деле Кана. Его обвиняют в контрабанде на 2,6 млрд руб. и уклонении от налогов на сумму свыше 3,6 млрд руб. По версии следствия, Кан с сообщниками с 2014 по 2019 г. перевез контрабандой за границу более 3000 т краба стоимостью 2,6 млрд руб.

В июле «РИА Новости» со ссылкой на базу судебных приставов и иные документы писало, что Кан оставил 336 млрд руб. долгов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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