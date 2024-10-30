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СПЧ призвал разработать меры по противодействию мигрантской анклавизации

Ведомости

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал разработать комплекс мер по противодействию анклавизации в местах компактного проживания мигрантов. Об этом сообщается в докладе «Миграционная политика и национальные цели развития России», подготовленном СПЧ.

Уровень общественной безопасности в подобных анклавах снижается, а социальное напряжение увеличивается. В прошлом году президент России Владимир Путин внес изменения в концепцию государственной миграционной политики, которые предусматривают противодействие формированию этнических анклавов.

«В развитие указанной нормы необходимо разработать меры по противодействию анклавизации в мигрантской среде, в том числе при помощи цифровых технологий. В числе таких мер могут быть запреты на регистрацию иностранных граждан в отдельных муниципальных образованиях, вводимые по решению органов власти субъектов Российской Федерации», – говорится в докладе.

Сейчас работы в законодательной сфере по направлению противодействия формированию этнических анклавов не ведутся, уточнили в СПЧ. По инициативе совета собраны предложения ряда регионов и специалистов по указанной теме.

30 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что количество нелегальных иностранных мигрантов в России с 2015 г. снизилось почти в четыре раза. По данным на 1 октября, в России находится более 6,5 млн иностранцев, из которых более 740 000 человек не имели законного основания для нахождения в стране. Он указал, что миграционная тематика остается на повестке дня и требует дополнительных мер реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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