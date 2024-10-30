СПЧ призвал разработать меры по противодействию мигрантской анклавизации

СПЧ призвал разработать меры по противодействию мигрантской анклавизации
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал разработать комплекс мер по противодействию анклавизации в местах компактного проживания мигрантов. Об этом сообщается в докладе «Миграционная политика и национальные цели развития России», подготовленном СПЧ.
Уровень общественной безопасности в подобных анклавах снижается, а социальное напряжение увеличивается. В прошлом году президент России Владимир Путин внес изменения в концепцию государственной миграционной политики, которые предусматривают противодействие формированию этнических анклавов.
«В развитие указанной нормы необходимо разработать меры по противодействию анклавизации в мигрантской среде, в том числе при помощи цифровых технологий. В числе таких мер могут быть запреты на регистрацию иностранных граждан в отдельных муниципальных образованиях, вводимые по решению органов власти субъектов Российской Федерации», – говорится в докладе.
Сейчас работы в законодательной сфере по направлению противодействия формированию этнических анклавов не ведутся, уточнили в СПЧ. По инициативе совета собраны предложения ряда регионов и специалистов по указанной теме.
30 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что количество нелегальных иностранных мигрантов в России с 2015 г. снизилось почти в четыре раза. По данным на 1 октября, в России находится более 6,5 млн иностранцев, из которых более 740 000 человек не имели законного основания для нахождения в стране. Он указал, что миграционная тематика остается на повестке дня и требует дополнительных мер реагирования.