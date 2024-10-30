СПЧ призвал разработать меры по противодействию мигрантской анклавизации

30 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что количество нелегальных иностранных мигрантов в России с 2015 г. снизилось почти в четыре раза. По данным на 1 октября, в России находится более 6,5 млн иностранцев, из которых более 740 000 человек не имели законного основания для нахождения в стране. Он указал, что миграционная тематика остается на повестке дня и требует дополнительных мер реагирования.