Суд назначил экспертизу по делу о словах Лебедева и Дудя в адрес Мизулиной
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство «Лиги безопасного интернета» и ее главы Екатерины Мизулиной и назначил экспертизу в рамках рассмотрения иска к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю
Экспертиза должна быть проведена до 30 декабря в ФБУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы имени профессора Шляхова при Минюсте РФ».
1 августа Дудь опубликовал на своем YouTube-канале трехчасовое интервью с Лебедевым. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и подобных ей организаций.
О намерениях подать иск в суд против Лебедева и Дудя Мизулина сообщила в тот же день. Она потребовала возмещения морального вреда в размере 10 млн руб.
19 сентября представитель дизайнера Калой Ахильгов рассказал ТАСС, что эксперт изучил высказывания Лебедева и установил, что они являются его личным мнением. Лефортовский суд приобщил документы к делу. В октябре глава «Лиги безопасного интернета» заявила «Коммерсанту», что не станет заключать мировое соглашение с Лебедевым и Дудем.