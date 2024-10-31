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Суд назначил экспертизу по делу о словах Лебедева и Дудя в адрес Мизулиной

Ведомости

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство «Лиги безопасного интернета» и ее главы Екатерины Мизулиной и назначил экспертизу в рамках рассмотрения иска к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (считается в России иноагентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Лиги безопасного интернета».

Экспертиза должна быть проведена до 30 декабря в ФБУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы имени профессора Шляхова при Минюсте РФ».

1 августа Дудь опубликовал на своем YouTube-канале трехчасовое интервью с Лебедевым. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и подобных ей организаций.

О намерениях подать иск в суд против Лебедева и Дудя Мизулина сообщила в тот же день. Она потребовала возмещения морального вреда в размере 10 млн руб.

19 сентября представитель дизайнера Калой Ахильгов рассказал ТАСС, что эксперт изучил высказывания Лебедева и установил, что они являются его личным мнением. Лефортовский суд приобщил документы к делу. В октябре глава «Лиги безопасного интернета» заявила «Коммерсанту», что не станет заключать мировое соглашение с Лебедевым и Дудем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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