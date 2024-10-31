Суд назначил экспертизу по делу о словах Лебедева и Дудя в адрес Мизулиной

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство «Лиги безопасного интернета» и ее главы Екатерины Мизулиной и назначил экспертизу в рамках рассмотрения иска к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (считается в России иноагентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Лиги безопасного интернета».