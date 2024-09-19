Экспертиза признала слова Лебедева о Мизулиной личным мнением
Эксперт изучил высказывания дизайнера Артемия Лебедева о «Лиге безопасного интернета» и ее главе Екатерине Мизулиной в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в России) и установил, они являются личным мнением Лебедева. Об этом сообщил в суде представитель дизайнера Калой Ахильгов, передает ТАСС.
«Приобщаем заключение эксперта, который изучил эти спорные видеоматериалы и установил, что это негативные высказывания со стороны Лебедева, но они носят исключительно форму мнения, которое у нас не оспаривается», – сказал он.
Лефортовский суд приобщил документы к делу. Начало рассмотрения иска назначено на 4 октября.
3 сентября Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю. Глава «Лиги безопасного интернета» требует возмещения морального вреда в размере 10 млн руб. Эти средства она пообещала направить на помощь семьям участников спецоперации.
1 августа Дудь опубликовал на своем YouTube-канале трехчасовое интервью с Лебедевым. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и подобных ей организаций.