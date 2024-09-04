Суд в Москве принял иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю

В тот же день Мизулина сообщила о намерении подать иск в суд против Лебедева и Дудя. Лига собиралась потребовать возмещения морального вреда в размере 10 млн руб., которые в случае взыскания средств с ответчиков будут направлены на помощь семьям участников спецоперации. 3 сентября стало известно, что глава Лиги подала иск в суд.