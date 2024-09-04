Суд в Москве принял иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю
Лефортовский районный суд Москвы принял к производству иск Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и ее главы Екатерины Мизулиной против дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России). Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В заявлении обозначено, что ответчики нарушили права истцов и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Мизулиной и деловую репутацию ассоциации.
1 августа Дудь опубликовал на своем YouTube-канале трехчасовое интервью с Лебедевым. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и подобных ей организаций.
В тот же день Мизулина сообщила о намерении подать иск в суд против Лебедева и Дудя. Лига собиралась потребовать возмещения морального вреда в размере 10 млн руб., которые в случае взыскания средств с ответчиков будут направлены на помощь семьям участников спецоперации. 3 сентября стало известно, что глава Лиги подала иск в суд.