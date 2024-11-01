МЖД: на перегоне Люберцы – Перово-1 загорелись релейные шкафы
Возгорание релейных шкафов произошло на перегоне Люберцы – Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), предположительно, из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.
Инцидент произошел в 5:23 мск. Скорость движения поездов на участке снижена на время ликвидации возгорания и восстановительных работ. Поезда Казанского направления в обе стороны следуют с отклонением от графика, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3.
В МЖД подчеркнули, что принимаются все меры для стабилизации графика движения поездов.
В сентябре суд приговорил россиянина Владимира Малина, который поджигал релейные шкафы на МЖД. ФСБ сообщала, что осужденный контактировал с представителем террористической организации, курируемой Службой безопасности Украины. По ее заданию Малин поджег два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Бекасово-1 Киевского направления. Фигуранта задержали в июне 2024 г., тогда он готовил поджог релейных шкафов в районе станции Барыбино Павелецкого направления. Обвиняемый получил 25 лет лишения свободы.