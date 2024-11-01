МЖД: на перегоне Люберцы – Перово-1 загорелись релейные шкафы

В сентябре суд приговорил россиянина Владимира Малина, который поджигал релейные шкафы на МЖД. ФСБ сообщала, что осужденный контактировал с представителем террористической организации, курируемой Службой безопасности Украины. По ее заданию Малин поджег два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Бекасово-1 Киевского направления. Фигуранта задержали в июне 2024 г., тогда он готовил поджог релейных шкафов в районе станции Барыбино Павелецкого направления. Обвиняемый получил 25 лет лишения свободы.