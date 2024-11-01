Во Франции в результате перестрелки ранены пять человек
В результате перестрелки на западе Франции ранен подросток и еще четыре человека, сообщает издание The Guardian.
В перестрелке участвовало несколько сотен человек. По словам министра внутренних дел Бруно Ретайо, она связана с незаконным оборотом наркотиков. Стрельба велась между членами конкурирующих банд, уточняет министр.
Ретайо подчеркнул, что Франция находится на «переломном этапе» в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В конце октября в результате стрельбы в 3 км от американского города Лексингтон в округе Холмс погибли три человека.
Трагедия произошла, когда группа из нескольких сотен человек праздновала на открытом воздухе победу школьной команды по футболу. По неустановленной причине между несколькими мужчинами завязалась драка, в результате которой как минимум два человека открыли огонь по остальным.