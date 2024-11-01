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В Минюсте заявили об отсутствии закона о запрете прослушивания музыки иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции России не запрещает слушать музыку исполнителей из реестра иностранных агентов, так как законодательство РФ подобных ограничений не предусматривает. Об этом стало известно из ответа Министерства юстиции депутату Саратовской областной думы Денису Буланову, которым он поделился в твоем Telegram-канале.

Как сообщили в министерстве, учет лиц, прослушивающих музыку иноагентов, не установлен законом РФ.

Депутат пояснил, что направил запрос в министерство после того, как российские стриминговые платформы обязали маркировать музыку иноагентов.

С 4 октября российские музыкальные сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начали маркировать исполнителей-иноагентов. Об этом сообщал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. По его словам, за соблюдением требований следит Роскомнадзор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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