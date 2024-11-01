В Минюсте заявили об отсутствии закона о запрете прослушивания музыки иноагентов

Министерство юстиции России не запрещает слушать музыку исполнителей из реестра иностранных агентов, так как законодательство РФ подобных ограничений не предусматривает. Об этом стало известно из ответа Министерства юстиции депутату Саратовской областной думы Денису Буланову, которым он поделился в твоем Telegram-канале.