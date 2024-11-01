В Минюсте заявили об отсутствии закона о запрете прослушивания музыки иноагентов
Министерство юстиции России не запрещает слушать музыку исполнителей из реестра иностранных агентов, так как законодательство РФ подобных ограничений не предусматривает. Об этом стало известно из ответа Министерства юстиции депутату Саратовской областной думы Денису Буланову, которым он поделился в твоем Telegram-канале.
Как сообщили в министерстве, учет лиц, прослушивающих музыку иноагентов, не установлен законом РФ.
Депутат пояснил, что направил запрос в министерство после того, как российские стриминговые платформы обязали маркировать музыку иноагентов.
С 4 октября российские музыкальные сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начали маркировать исполнителей-иноагентов. Об этом сообщал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. По его словам, за соблюдением требований следит Роскомнадзор.