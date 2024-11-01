В большинстве подушек российского производства обнаружили опасные вещества
Большинство подушек российского производства оказались небезопасными для здоровья, говорится в исследовании Роскачества.
«Роскачество исследовало подушки 15 торговых марок с наполнителями из гусиного и утиного пуха и пера из России и Венгрии. По словам экспертов, основные проблемы товаров – фальсификация и грязь. Многие подушки оказались небезопасными для здоровья», – сообщается в публикации организации.
Подушки ТМ Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Micasa, Belpol, «Долина снов», Ist’ok, «Минари», согласно анализу, нарушают требования по индексу токсичности. Превышено содержание ацетальдегида у производителей ТМ Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek, «Долина снов». Больше половины исследованных подушек непригодны для использования из-за большого количества пыли и пылевых клещей. Кроме того, некоторые изделия не соответствуют указанным размерам, а также маркировке по составу ткани чехла.
Соискателей на российский Знак качества по итогам исследования в этой категории не оказалось, так как 14 из 15 товаров не соответствуют обязательным требованиям законодательства.
23 августа «Ведомости» писали о нарушениях, обнаруженных Роспотребнадзором в продукции производителей чая «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». Ведомство потребовало у брендов исключить из состава пестициды и выдало предостережения компаниям «Май», «Орими» и рязанской чаеразвесочной фабрике.