В большинстве подушек российского производства обнаружили опасные вещества

Подушки ТМ Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Micasa, Belpol, «Долина снов», Ist’ok, «Минари», согласно анализу, нарушают требования по индексу токсичности. Превышено содержание ацетальдегида у производителей ТМ Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek, «Долина снов». Больше половины исследованных подушек непригодны для использования из-за большого количества пыли и пылевых клещей. Кроме того, некоторые изделия не соответствуют указанным размерам, а также маркировке по составу ткани чехла.