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В большинстве подушек российского производства обнаружили опасные вещества

Ведомости

Большинство подушек российского производства оказались небезопасными для здоровья, говорится в исследовании Роскачества.

«Роскачество исследовало подушки 15 торговых марок с наполнителями из гусиного и утиного пуха и пера из России и Венгрии. По словам экспертов, основные проблемы товаров – фальсификация и грязь. Многие подушки оказались небезопасными для здоровья», – сообщается в публикации организации.

Подушки ТМ Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Micasa, Belpol, «Долина снов», Ist’ok, «Минари», согласно анализу, нарушают требования по индексу токсичности. Превышено содержание ацетальдегида у производителей ТМ Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek, «Долина снов». Больше половины исследованных подушек непригодны для использования из-за большого количества пыли и пылевых клещей. Кроме того, некоторые изделия не соответствуют указанным размерам, а также маркировке по составу ткани чехла.

Соискателей на российский Знак качества по итогам исследования в этой категории не оказалось, так как 14 из 15 товаров не соответствуют обязательным требованиям законодательства.

23 августа «Ведомости» писали о нарушениях, обнаруженных Роспотребнадзором в продукции производителей чая «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». Ведомство потребовало у брендов исключить из состава пестициды и выдало предостережения компаниям «Май», «Орими» и рязанской чаеразвесочной фабрике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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