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Препарат от идиопатического рецидивирующего перикардита получил орфанный статус

Ведомости

Минздрав присвоил статус орфанного средства отечественному препарату «Арцерикс» (МНН гофликицепт) для лечения идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) у совершеннолетних пациентов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ГК «Р-Фарм», а такде подтвердил помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов.

ИРП – редкое аутовоспалительное заболевание оболочки сердца. Как уточнил Кузнецов, по новой процедуре, действующей с 1 сентября, статус орфанного препарата присвоен пяти препаратам, включая этот.

Арцерикс – единственное средство, зарегистрированное в РФ для таргетной терапии ИРП. Первый в классе препарат, разработанный «Р-Фарм», производится в России на мощностях группы. Находится под патентной защитой в 24 странах. 

В ходе клинического исследования у группы пациентов, принимавших гофликицепт, не было зафиксировано ни одного рецидива заболевания. На третий день после его первого введения наблюдалось снижение основных симптомов перикардита: боли в груди, повышенного уровня C-реактивного белка и скопления жидкости в полости перикарда, сообщил представитель «Р-Фарм».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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