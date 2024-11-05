Препарат от идиопатического рецидивирующего перикардита получил орфанный статус
Минздрав присвоил статус орфанного средства отечественному препарату «Арцерикс» (МНН гофликицепт) для лечения идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) у совершеннолетних пациентов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ГК «Р-Фарм», а такде подтвердил помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов.
ИРП – редкое аутовоспалительное заболевание оболочки сердца. Как уточнил Кузнецов, по новой процедуре, действующей с 1 сентября, статус орфанного препарата присвоен пяти препаратам, включая этот.
Арцерикс – единственное средство, зарегистрированное в РФ для таргетной терапии ИРП. Первый в классе препарат, разработанный «Р-Фарм», производится в России на мощностях группы. Находится под патентной защитой в 24 странах.
В ходе клинического исследования у группы пациентов, принимавших гофликицепт, не было зафиксировано ни одного рецидива заболевания. На третий день после его первого введения наблюдалось снижение основных симптомов перикардита: боли в груди, повышенного уровня C-реактивного белка и скопления жидкости в полости перикарда, сообщил представитель «Р-Фарм».