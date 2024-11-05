Препарат от идиопатического рецидивирующего перикардита получил орфанный статус

В ходе клинического исследования у группы пациентов, принимавших гофликицепт, не было зафиксировано ни одного рецидива заболевания. На третий день после его первого введения наблюдалось снижение основных симптомов перикардита: боли в груди, повышенного уровня C-реактивного белка и скопления жидкости в полости перикарда, сообщил представитель «Р-Фарм».