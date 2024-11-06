Двое сотрудников избирательных участков в Миссури погибли из-за наводнения
Пять человек погибли из-за наводнения в штате Миссури, в том числе двое сотрудников избирательных участков. Об этом сообщает CBS News.
Наводнение было вызвано проливными дождями. Сотрудники избирательных участков, 70-летний мужчине и 73-летняя женщина, находились в округе Райт. Они были в автомобиле, который унесло наводнением.
По данным CBS News, за два дня в некоторых районах Миссури выпало до 20 см осадков, что стало причиной масштабных наводнений.
5 ноября в США состоялись президентские выборы. Как сообщает совет экспертов телеканала NBC News на основе первых данных подсчета голосов, кандидат от республиканцев Дональд Трамп опережает кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков: 230 против 189.