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Верховный суд оставил в силе приговор Стрелкову

Ведомости

Верховный суд Российской Федерации признал законным приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), отклонив апелляционную жалобу. Об этом сообщили «РИА Новости».

Заседание проходило в закрытом режиме. Сотрудников СМИ допустили только до оглашения решения суда. Интересы Стрелкова представлял его адвокат Александр Молохов. Сам Стрелков в слушании не участвовал.

В январе Московский городской суд огласил приговор в отношении Стрелкова. Судья Ирина Вырышева признала его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК) и назначила наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в Telegram от 25 мая 2022 г. Стрелков не отрицал, что является автором этих постов, которые касались довольствия бойцов и ситуации с Крымом. При этом вину экс-министр обороны ДНР не признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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