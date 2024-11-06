Верховный суд оставил в силе приговор Стрелкову
Верховный суд Российской Федерации признал законным приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), отклонив апелляционную жалобу. Об этом сообщили «РИА Новости».
Заседание проходило в закрытом режиме. Сотрудников СМИ допустили только до оглашения решения суда. Интересы Стрелкова представлял его адвокат Александр Молохов. Сам Стрелков в слушании не участвовал.
В январе Московский городской суд огласил приговор в отношении Стрелкова. Судья Ирина Вырышева признала его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК) и назначила наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в Telegram от 25 мая 2022 г. Стрелков не отрицал, что является автором этих постов, которые касались довольствия бойцов и ситуации с Крымом. При этом вину экс-министр обороны ДНР не признал.