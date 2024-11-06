Матвиенко посоветовала замглавы минздрава Зеленскому представляться потише
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко на пленарном заседании посоветовала заместителю министра здравоохранения РФ Владимиру Зеленскому не называть громко свою фамилию.
«Зеленский Владимир Анатольевич – первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, – хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», – сказала в шутку Матвиенко.
Зеленский родился 21 сентября 1979 г. в Москве. Окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. С 2007 по июль 2008 г. занимал пост помощника федерального министра здравоохранения и социального развития РФ. В июле 2008 г. назначен директором департамента развития медицинского страхования. 8 декабря 2021 г. перешел на должность первого замминистра здравоохранения России.