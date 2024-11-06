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Матвиенко посоветовала замглавы минздрава Зеленскому представляться потише

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко на пленарном заседании посоветовала заместителю министра здравоохранения РФ Владимиру Зеленскому не называть громко свою фамилию.

«Зеленский Владимир Анатольевич – первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, – хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», – сказала в шутку Матвиенко.

Зеленский родился 21 сентября 1979 г. в Москве. Окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. С 2007 по июль 2008 г. занимал пост помощника федерального министра здравоохранения и социального развития РФ. В июле 2008 г. назначен директором департамента развития медицинского страхования. 8 декабря 2021 г. перешел на должность первого замминистра здравоохранения России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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