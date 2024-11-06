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Суд в США рассмотрит заявление Facebook об отмене иска о мошенничестве

Ведомости

Верховный суд США 6 ноября расссмотрит заявление Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) об отмене иска акционеров о мошенничестве с ценными бумагами, передает Reuters.

Судьи верховного суда рассмотрят аргументы компании в апелляции на решение суда низшей инстанции, разрешившего продолжить рассмотрение группового иска от акционеров Amalgamated Bank иск 2018 г. Истцы обвинили компанию в том, что она вводит инвесторов в заблуждение, нарушая закон о биржах и федеральный закон 1934 г., который требует от публичных компаний раскрывать свои бизнес-риски. Они утверждали, что компания незаконно скрыла от инвесторов информацию об утечке данных в 2015 г., связанной с британской политической консалтинговой фирмой Cambridge Analytica, которая затронула более 30 млн пользователей соцсети.

Акции Facebook упали после сообщений СМИ в 2018 г. о том, что Cambridge Analytica неправомерно использовала данные пользователей Facebook. В иске требуется возмещение неуказанного денежного ущерба, отчасти для возмещения утраченной стоимости акций Facebook, принадлежащих инвесторам. Иск был отменен в 2021 г., но в 2023 г. апелляционный суд вернул его к рассмотрению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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