Суд в США рассмотрит заявление Facebook об отмене иска о мошенничестве

Судьи верховного суда рассмотрят аргументы компании в апелляции на решение суда низшей инстанции, разрешившего продолжить рассмотрение группового иска от акционеров Amalgamated Bank иск 2018 г. Истцы обвинили компанию в том, что она вводит инвесторов в заблуждение, нарушая закон о биржах и федеральный закон 1934 г., который требует от публичных компаний раскрывать свои бизнес-риски. Они утверждали, что компания незаконно скрыла от инвесторов информацию об утечке данных в 2015 г., связанной с британской политической консалтинговой фирмой Cambridge Analytica, которая затронула более 30 млн пользователей соцсети.