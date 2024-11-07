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В России зафиксировано рекордное количество уголовных дел на врачей в 2023 году

Ведомости

В 2023 г. возбуждено рекордное количество уголовных дел в отношении российских врачей. Об этом сообщил «Медвестник» со ссылкой на данные Следственного комитета России (СКР).

По данным издания, за год на врачей подали 4431 жалобу в СКР. Из них по 2332 обращениям возбудили уголовные дела. Так, 52% жалоб закончились уголовными разбирательствами. В 2022 г. только 32% обращений закончились уголовными делами, а в 2021 г. – 33%.

Наибольшее количество дел касается статей по причинению смерти по неосторожности, причинению тяжкого вреда здоровью, неоказанию помощи больному, незаконному осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности, нарушению санитарно-эпидемиологических правил и другим «врачебным» статьям.

При этом из числа возбужденных дел только 44% (1183) были окончены. До судебного разбирательства дошло всего 149.

«Это означает, что доказательств следователям не хватило, чтобы позицию обвинения поддержала прокуратура», – подчеркивает собеседник «Медвестника».

В конце октября в Петербурге полиция задержала 36 человек в рамках расследования уголовного дела о хищении около 1 млрд руб. под видом выплаты зарплат фиктивным сотрудникам одной из городских больниц. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В январе в Ростовской области было возбуждено 37 уголовных дел в отношении врачей-психиатров волгодонского ГБУ РО «Психиатрическая больница». Кроме того, одно уголовное дело возбуждено в отношении врача-нарколога местного «Наркологического диспансера». Врачи обвиняются в подделке официальных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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