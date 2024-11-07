В России зафиксировано рекордное количество уголовных дел на врачей в 2023 году
В 2023 г. возбуждено рекордное количество уголовных дел в отношении российских врачей. Об этом сообщил «Медвестник» со ссылкой на данные Следственного комитета России (СКР).
По данным издания, за год на врачей подали 4431 жалобу в СКР. Из них по 2332 обращениям возбудили уголовные дела. Так, 52% жалоб закончились уголовными разбирательствами. В 2022 г. только 32% обращений закончились уголовными делами, а в 2021 г. – 33%.
Наибольшее количество дел касается статей по причинению смерти по неосторожности, причинению тяжкого вреда здоровью, неоказанию помощи больному, незаконному осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности, нарушению санитарно-эпидемиологических правил и другим «врачебным» статьям.
При этом из числа возбужденных дел только 44% (1183) были окончены. До судебного разбирательства дошло всего 149.
«Это означает, что доказательств следователям не хватило, чтобы позицию обвинения поддержала прокуратура», – подчеркивает собеседник «Медвестника».
В конце октября в Петербурге полиция задержала 36 человек в рамках расследования уголовного дела о хищении около 1 млрд руб. под видом выплаты зарплат фиктивным сотрудникам одной из городских больниц. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
В январе в Ростовской области было возбуждено 37 уголовных дел в отношении врачей-психиатров волгодонского ГБУ РО «Психиатрическая больница». Кроме того, одно уголовное дело возбуждено в отношении врача-нарколога местного «Наркологического диспансера». Врачи обвиняются в подделке официальных документов.