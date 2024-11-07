В России зафиксировано рекордное количество уголовных дел на врачей в 2023 году

По данным издания, за год на врачей подали 4431 жалобу в СКР. Из них по 2332 обращениям возбудили уголовные дела. Так, 52% жалоб закончились уголовными разбирательствами. В 2022 г. только 32% обращений закончились уголовными делами, а в 2021 г. – 33%.