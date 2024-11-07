Лесной пожар на юге Калифорнии охватил более 5600 га и привел к эвакуации

11 октября ABC News сообщило, что по меньшей мере 15 человек стали жертвами урагана «Милтон», обрушившегося на западное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от Тампы. Шесть из них погибли в округе Сент-Луси, где прошло около 10 торнадо. Еще четыре человека в округе Волуси стали жертвами шторма. В Сент-Питерсберге (город во Флориде) погибли два человека, в округе Ситрэс — один. Где зафиксированы еще две смерти, ABC не уточнило.