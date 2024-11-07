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Лесной пожар на юге Калифорнии охватил более 5600 га и привел к эвакуации

Ведомости

Лесной пожар в округе Вентура штата Калифорния распространился более чем на 5665 га, началась эвакуация местных жителей, пишет NBC News со ссылкой на официальные лица.

Возгорание началось 6 ноября между населенными пунктами Мурпарк и Сомис. Огонь уничтожил жилые дома. По словам капитана пожарной службы округа Вентура Тревора Джонсона, пожарные «сразу же принялись вытаскивать людей из домов и спасать жизни». Из-за сильного ветра огонь распространялся с такой высокой скоростью, что спасатели вывозили жителей из опасной зоны на пожарных машинах, отметил капитан.

По данным департамента транспорта Калифорнии, огонь перекинулся на государственную магистраль State Route 118. Часть шоссе закрыли из-за пожара по обеим сторонам автострады.

Агентство Associated Press со ссылкой на заявление губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома сообщает, что к северо-западу от Лос-Анджелеса лесной пожар вынудил эвакуироваться более 10 000 человек, под угрозой оказались 3500 строений в пригородных районах, на фермах и в сельскохозяйственных районах вокруг Камарильо.

11 октября ABC News сообщило, что по меньшей мере 15 человек стали жертвами урагана «Милтон», обрушившегося на западное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от Тампы. Шесть из них погибли в округе Сент-Луси, где прошло около 10 торнадо. Еще четыре человека в округе Волуси стали жертвами шторма. В Сент-Питерсберге (город во Флориде) погибли два человека, в округе Ситрэс — один. Где зафиксированы еще две смерти, ABC не уточнило.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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