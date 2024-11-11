По «гаражной амнистии» в России оформили в собственность около 470 000 объектов
Россияне оформили почти 470 000 объектов в упрощенном порядке с начала действия «гаражной амнистии», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова привела пресс-служба правительства.
«За три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 000 объектов – из них 167 000 гаражей и 302 000 земельных участков под ними», – сказал он.
С начала 2024 г. было зарегистрировано более 150 000 объектов – это 51 615 гаражей и 99 053 земельных участка, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отношении 23 800 объектов в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены изменения в сведения о виде объекта недвижимости, благодаря чему их собственники смогут оформить землю под гаражами.
«Гаражная амнистия» начала действовать в России с сентября 2021 г. Согласно документу, до 1 сентября 2026 г. россияне смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки, на которых построены их гаражи.
Мера распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 г. Их можно зарегистрировать по упрощенному механизму оформления земельных участков.
Помимо «гаражной амнистии» в России действует «дачная амнистия» с сентября 2006 г. Согласно закону, права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. В 2021 г. мера была продлена до 1 марта 2026 г.