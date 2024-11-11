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По «гаражной амнистии» в России оформили в собственность около 470 000 объектов

Ведомости

Россияне оформили почти 470 000 объектов в упрощенном порядке с начала действия «гаражной амнистии», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова привела пресс-служба правительства.

«За три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 000 объектов – из них 167 000 гаражей и 302 000 земельных участков под ними», – сказал он.

С начала 2024 г. было зарегистрировано более 150 000 объектов – это 51 615 гаражей и 99 053 земельных участка, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отношении 23 800 объектов в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены изменения в сведения о виде объекта недвижимости, благодаря чему их собственники смогут оформить землю под гаражами.

«Гаражная амнистия» начала действовать в России с сентября 2021 г. Согласно документу, до 1 сентября 2026 г. россияне смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки, на которых построены их гаражи.

Мера распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 г. Их можно зарегистрировать по упрощенному механизму оформления земельных участков.

Помимо «гаражной амнистии» в России действует «дачная амнистия» с сентября 2006 г. Согласно закону, права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. В 2021 г. мера была продлена до 1 марта 2026 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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