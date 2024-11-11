По «гаражной амнистии» в России оформили в собственность около 470 000 объектов

С начала 2024 г. было зарегистрировано более 150 000 объектов – это 51 615 гаражей и 99 053 земельных участка, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отношении 23 800 объектов в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены изменения в сведения о виде объекта недвижимости, благодаря чему их собственники смогут оформить землю под гаражами.