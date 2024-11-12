СК обвинил двух управленцев в хищениях при выполнении гособоронзаказа

По данным следствия, Молодченко заключал договоры с ООО «Эльбро» и ОАО НПП «Химмаш-Старт» на изготовление частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам. С помощью махинаций он похитил более 50 млн руб.