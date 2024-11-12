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СК обвинил двух управленцев в хищениях при выполнении гособоронзаказа

Ведомости

Следственный комитет РФ предъявил обвинение генеральному директору АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Александру Молодченко и генеральному директору ООО «Эльбро» Ивану Мальцеву по статье о мошенничестве в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе комитета. 

По данным следствия, Молодченко заключал договоры с ООО «Эльбро» и ОАО НПП «Химмаш-Старт» на изготовление частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам. С помощью махинаций он похитил более 50 млн руб.

Молодченко и Мальцев обвиняются по статье о мошенничестве в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фигурантами уголовного дела стали и генеральный директор ОАО НПП «Химмаш-Старт» Евгений Сундуков и гражданка Ольга Павлова. Последней также предъявлено обвинение по ч.4. ст.159 УК.

В июне Таганрогский городской суд Ростовской области признал генерального директора оборонного предприятия АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского виновным в хищении более 420 млн руб. бюджетных средств. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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