СК обвинил двух управленцев в хищениях при выполнении гособоронзаказа
Следственный комитет РФ предъявил обвинение генеральному директору АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Александру Молодченко и генеральному директору ООО «Эльбро» Ивану Мальцеву по статье о мошенничестве в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
По данным следствия, Молодченко заключал договоры с ООО «Эльбро» и ОАО НПП «Химмаш-Старт» на изготовление частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам. С помощью махинаций он похитил более 50 млн руб.
Молодченко и Мальцев обвиняются по статье о мошенничестве в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Фигурантами уголовного дела стали и генеральный директор ОАО НПП «Химмаш-Старт» Евгений Сундуков и гражданка Ольга Павлова. Последней также предъявлено обвинение по ч.4. ст.159 УК.
В июне Таганрогский городской суд Ростовской области признал генерального директора оборонного предприятия АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского виновным в хищении более 420 млн руб. бюджетных средств.