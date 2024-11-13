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Умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин

Ведомости

Последний первый секретарь ЦК Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ, комсомол), бизнесмен Владимир Зюкин умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

«Вчера скончался Владимир Михайлович Зюкин – первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1990–1991 гг. Сибиряк, честный и добрый человек, которому досталась самая неблагодарная часть истории комсомола и который вместе с другими достойно ее закончил», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Первым о смерти Зюкина сообщил Telegram-канал Mash 12 ноября. По данным издания, он долго и тяжело болел, давно не появлялся на публике.

Зюкин стал членом КПСС в 1977 г., а с 1978 по 1979 г. был заведующим отделом комсомольских организаций. В 1981 г. стал первым секретарем комсомольского районного комитета ВЛКСМ Хабаровского края, в 1986 г. – первым секретарем Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ.

В Центральный комитет ВЛКСМ Зюкин пришел в 1987 г., заняв должность заведующего организационным отделом ЦК. В 1989-1990 гг. был вторым секретарем комсомола, а в апреле 1990 г. занял пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ, потрудившись в должности до конца сентября 1991 г. – 27 сентября состоялся роспуск комсомола.

После распада Советского Союза занял пост президента Фонда международного молодежного сотрудничества в 1992 г., был руководителем брокерской компании «Крэйтон кэпитал». С 2003 г. являлся президентом ООО «Пилот менеджмент», владел и сдавал в аренду коммерческую недвижимость.

Mash пишет, что Зюкин «буквально провозгласил приход комсомольцев в бизнес». Среди них канал называет Михаила Ходорковского (считается в России иноагентом), Сергея Лисовского, Михаила Фридмана и Бориса Березовского. Бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ РСФСР Владимир Елагин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что Зюкин «это не провозгласил, это началось гораздо раньше».

«Когда пошла перестройка, когда было принято такое положение о научно-техническом творчестве молодежи, то есть дали льготы таким предприятиям научно-технической молодежи. И вот, начиная с этих предприятий, которые сначала вроде бы занялись научно-технической работой, а потом крупной – коммерцией, вот там и выросли [упомянутые бизнесмены]», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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