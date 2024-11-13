Умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин
Последний первый секретарь ЦК Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ, комсомол), бизнесмен Владимир Зюкин умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.
«Вчера скончался Владимир Михайлович Зюкин – первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1990–1991 гг. Сибиряк, честный и добрый человек, которому досталась самая неблагодарная часть истории комсомола и который вместе с другими достойно ее закончил», – написал он в Facebook
Первым о смерти Зюкина сообщил Telegram-канал Mash 12 ноября. По данным издания, он долго и тяжело болел, давно не появлялся на публике.
Зюкин стал членом КПСС в 1977 г., а с 1978 по 1979 г. был заведующим отделом комсомольских организаций. В 1981 г. стал первым секретарем комсомольского районного комитета ВЛКСМ Хабаровского края, в 1986 г. – первым секретарем Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ.
В Центральный комитет ВЛКСМ Зюкин пришел в 1987 г., заняв должность заведующего организационным отделом ЦК. В 1989-1990 гг. был вторым секретарем комсомола, а в апреле 1990 г. занял пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ, потрудившись в должности до конца сентября 1991 г. – 27 сентября состоялся роспуск комсомола.
После распада Советского Союза занял пост президента Фонда международного молодежного сотрудничества в 1992 г., был руководителем брокерской компании «Крэйтон кэпитал». С 2003 г. являлся президентом ООО «Пилот менеджмент», владел и сдавал в аренду коммерческую недвижимость.
Mash пишет, что Зюкин «буквально провозгласил приход комсомольцев в бизнес». Среди них канал называет Михаила Ходорковского
«Когда пошла перестройка, когда было принято такое положение о научно-техническом творчестве молодежи, то есть дали льготы таким предприятиям научно-технической молодежи. И вот, начиная с этих предприятий, которые сначала вроде бы занялись научно-технической работой, а потом крупной – коммерцией, вот там и выросли [упомянутые бизнесмены]», – сказал он.