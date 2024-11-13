Умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин

«Когда пошла перестройка, когда было принято такое положение о научно-техническом творчестве молодежи, то есть дали льготы таким предприятиям научно-технической молодежи. И вот, начиная с этих предприятий, которые сначала вроде бы занялись научно-технической работой, а потом крупной – коммерцией, вот там и выросли [упомянутые бизнесмены]», – сказал он.