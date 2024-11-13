Басманный суд Москвы заочно арестовал судью МУСа Алапини-Гансу

Басманный районный суд Москвы удовлетворил требование следователя о заключении под стражу заместителя председателя Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рейн Алапини-Гансу, которая санкционировала ордер на арест президента России Владимира Путина в Гааге. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.