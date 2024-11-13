Басманный суд Москвы заочно арестовал судью МУСа Алапини-Гансу
Басманный районный суд Москвы удовлетворил требование следователя о заключении под стражу заместителя председателя Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рейн Алапини-Гансу, которая санкционировала ордер на арест президента России Владимира Путина в Гааге. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Алапини-Гансу обвиняется по ч. 2 ст. 301 УК РФ о незаконном задержании и заключении под стражу.
Срок ее наказания начнется с момента задержания Алапини-Гансу на территории РФ, предупреждает пресс-служба судов.
Алапини-Гансу является заместителем председателя МУС в Гааге Томоко Аканэ, который выдал ордер.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными.