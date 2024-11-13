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Басманный суд Москвы заочно арестовал судью МУСа Алапини-Гансу

Ведомости

Басманный районный суд Москвы удовлетворил требование следователя о заключении под стражу заместителя председателя Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рейн Алапини-Гансу, которая санкционировала ордер на арест президента России Владимира Путина в Гааге. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Алапини-Гансу обвиняется по ч. 2 ст. 301 УК РФ о незаконном задержании и заключении под стражу.

Срок ее наказания начнется с момента задержания Алапини-Гансу на территории РФ, предупреждает пресс-служба судов.

Алапини-Гансу является заместителем председателя МУС в Гааге Томоко Аканэ, который выдал ордер.

17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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