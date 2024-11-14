В России на 20% выросло число аварий по вине мотоциклистов
За первые десять месяцев 2024 г. в России число ДПТ с участием мотоциклистов выросло примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.
По статистике, число аварий по вине водителей мотоциклов составляет 4900, что на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертность в таких авариях увеличилась на 21,2%, число раненых – на 18,6%. Наибольше количество аварий фиксируется в Краснодарском крае и Москве.
Аналитики «Ъ» указывают, что на статистику повлияла популярность китайских мотоциклов. На них езда возможна без получения категории «А» и регистрации в ГИБДД. Отдельно отмечают и подростков, которые ездят на дешевых питбайках.
В мае сообщалось, что по статистике страховой компании «Согласие» в сегменте ОСАГО за 2023 г. водители мотоциклов KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW чаще всего попадают в ДТП.
Частота аварий с мотоциклами марки KTM составляет 3,%, что является наиболее высоким показателем, подсчитали аналитики страховщика. Менее 2,5% приходится на Kawasaki и Honda. Аварийный топ-5 замыкают Suzuki и BMW с частотой ДТП 2% и менее.