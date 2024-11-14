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В России на 20% выросло число аварий по вине мотоциклистов

Ведомости

За первые десять месяцев 2024 г. в России число ДПТ с участием мотоциклистов выросло примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.

По статистике, число аварий по вине водителей мотоциклов составляет 4900, что на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертность в таких авариях увеличилась на 21,2%, число раненых – на 18,6%. Наибольше количество аварий фиксируется в Краснодарском крае и Москве.

Аналитики «Ъ» указывают, что на статистику повлияла популярность китайских мотоциклов. На них езда возможна без получения категории «А» и регистрации в ГИБДД. Отдельно отмечают и подростков, которые ездят на дешевых питбайках.

В мае сообщалось, что по статистике страховой компании «Согласие» в сегменте ОСАГО за 2023 г. водители мотоциклов KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW чаще всего попадают в ДТП.

Частота аварий с мотоциклами марки KTM составляет 3,%, что является наиболее высоким показателем, подсчитали аналитики страховщика. Менее 2,5% приходится на Kawasaki и Honda. Аварийный топ-5 замыкают Suzuki и BMW с частотой ДТП 2% и менее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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