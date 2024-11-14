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Песков: зарубежные визиты Путина прорабатываются самым тщательным образом

Ведомости

Визиты президента России Владимира Путина в другие страны прорабатываются самым тщательным образом, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Безусловно, визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне», – сообщил Песков.

Песков добавил, что потенциальные проблемы с заправкой президентского борта за рубежом могут влиять на решения о визитах. Так, 14 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким для проекта «Новый мир» сообщил о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» из-за санкций. По словам Лаврова, в 2023 г., когда ему было поручено представлять президента Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, была «целая история» с заправкой самолета для полета обратно.

«Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат к стране», – рассказал Лавров.

По его словам, в Бразилии была такая же история, когда он был с визитом и невозможно было заправиться. Такая ситуация раздражает, отметил Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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