Песков: зарубежные визиты Путина прорабатываются самым тщательным образом
Визиты президента России Владимира Путина в другие страны прорабатываются самым тщательным образом, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
«Безусловно, визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне», – сообщил Песков.
Песков добавил, что потенциальные проблемы с заправкой президентского борта за рубежом могут влиять на решения о визитах. Так, 14 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким для проекта «Новый мир» сообщил о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» из-за санкций. По словам Лаврова, в 2023 г., когда ему было поручено представлять президента Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, была «целая история» с заправкой самолета для полета обратно.
«Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат к стране», – рассказал Лавров.
По его словам, в Бразилии была такая же история, когда он был с визитом и невозможно было заправиться. Такая ситуация раздражает, отметил Лавров.