Песков: зарубежные визиты Путина прорабатываются самым тщательным образом

Песков добавил, что потенциальные проблемы с заправкой президентского борта за рубежом могут влиять на решения о визитах. Так, 14 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким для проекта «Новый мир» сообщил о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» из-за санкций. По словам Лаврова, в 2023 г., когда ему было поручено представлять президента Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, была «целая история» с заправкой самолета для полета обратно.



«Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат к стране», – рассказал Лавров.



По его словам, в Бразилии была такая же история, когда он был с визитом и невозможно было заправиться. Такая ситуация раздражает, отметил Лавров.