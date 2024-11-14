Пашинян впервые за время премьерства сбрил бороду
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить образ и впервые за несколько лет после прихода к власти полностью сбрил бороду. Видео об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Привет, белая борода», – подписал он видеозапись.
Политик в своем посте не стал уточнять, почему решил побриться именно сейчас.
Пашинян пришел к власти на волне начавшихся в середине апреля 2018 г. массовых протестов. Тогда же, параллельно с массовыми волнениями, происходила смена образа политика – он начал отращивать бороду и носить преимущественно камуфляжную одежду.