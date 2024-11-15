Путин встретился с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. Стороны обсудили проект о развитии космической деятельности, сообщается на сайте главы государства.
«Я думаю, что как раз реализация этого национального проекта будет определять все ближайшее будущее развитие российской космонавтики – по крайней мере до 2030 г. и с перспективой до 2036 г.», – пояснил Борисов.
Он отметил, что темпы роста мировой космонавтики сегодня значительно выше, чем темпы роста мирового ВВП. По словам Борисова, к 2030 г. мировая космическая группировка, возможно, будет насчитывать от 60 000 до 100 000 спутников различного назначения.
Путин также спросил главу «Роскосмоса», как прошел его недавний визит в международный детский лагерь «Артек», которому в следующем году исполнится 100 лет. Борисов напомнил, что в преддверии юбилея музею центра было передано рассекреченное личное дело летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина, который является первым побывавшим в космосе человеком.
«[Гагарин] часто посещал «Артек»: семь раз за время после полета. Договорились, что мы будем помогать с экспонатами. Я уже передал им личное дело Юрия Алексеевича Гагарина, которое мы рассекретили. Для них это очень важно, они с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть», – рассказал Борисов.
В конце 2023 г. Путин на совещании на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве заявил о необходимости запуска национального проекта по развитию космического сектора отечественной экономики. В частности, следует предложить конкурентные решения, направленные на совершенствование всех уровней образования в космической сфере, в том числе с учетом появления принципиально новых профессий и технологических направлений, говорил президент.