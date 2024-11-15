Путин встретился с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым

«[Гагарин] часто посещал «Артек»: семь раз за время после полета. Договорились, что мы будем помогать с экспонатами. Я уже передал им личное дело Юрия Алексеевича Гагарина, которое мы рассекретили. Для них это очень важно, они с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть», – рассказал Борисов.