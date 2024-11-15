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Путин встретился с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. Стороны обсудили проект о развитии космической деятельности, сообщается на сайте главы государства.

«Я думаю, что как раз реализация этого национального проекта будет определять все ближайшее будущее развитие российской космонавтики – по крайней мере до 2030 г. и с перспективой до 2036 г.», – пояснил Борисов.

Он отметил, что темпы роста мировой космонавтики сегодня значительно выше, чем темпы роста мирового ВВП. По словам Борисова, к 2030 г. мировая космическая группировка, возможно, будет насчитывать от 60 000 до 100 000 спутников различного назначения.

Путин также спросил главу «Роскосмоса», как прошел его недавний визит в международный детский лагерь «Артек», которому в следующем году исполнится 100 лет. Борисов напомнил, что в преддверии юбилея музею центра было передано рассекреченное личное дело летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина, который является первым побывавшим в космосе человеком.

«[Гагарин] часто посещал «Артек»: семь раз за время после полета. Договорились, что мы будем помогать с экспонатами. Я уже передал им личное дело Юрия Алексеевича Гагарина, которое мы рассекретили. Для них это очень важно, они с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть», – рассказал Борисов.

В конце 2023 г. Путин на совещании на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве заявил о необходимости запуска национального проекта по развитию космического сектора отечественной экономики. В частности, следует предложить конкурентные решения, направленные на совершенствование всех уровней образования в космической сфере, в том числе с учетом появления принципиально новых профессий и технологических направлений, говорил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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