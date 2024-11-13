Объем рынка съемки Земли из космоса и аэрофотосъемки достиг 30 млрд рублей

Рынок ДЗЗ представлен решениями по сбору информации с поверхности Земли с помощью камер аэрофотосъемки, датчиков и сенсоров, установленных на спутниках, самолетах, дронах, а также сервисами по анализу и обработке полученных данных. Чаще всего такие сведения используют в сельском или лесном хозяйствах, городском управлении, при добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также для мониторинга экологической обстановки. Данные, полученные благодаря ДЗЗ, позволяют нам получать прогноз погоды или видеть спутниковые снимки объектов в «Яндекс картах», объясняет заместитель декана факультета специального машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Андрей Новиков. С помощью ДЗЗ отслеживаются чрезвычайные ситуации: лесные пожары, разливы рек, состояние ледников, перечисляет он.