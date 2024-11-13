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Объем рынка съемки Земли из космоса и аэрофотосъемки достиг 30 млрд рублей

Он может вырасти еще в 3 раза: выручку сегмента увеличит введение с 2025 года для госорганов платы за данные со спутников
Анна Устинова
К концу десятилетия спутниковые камеры смогут узнавать людей в лицо/ Электро-Л / Роскосмос

Рынок дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в России к 2030 г. может увеличиться в 2–3 раза и достичь 58,5–100 млрд руб., прогнозирует частная российская космическая компания SR Space (исследование есть в распоряжении «Ведомостей»). Аналитики SR Space также ожидают, что выручка компаний сегмента уже в 2024 г. может увеличиться на 20% и достичь 30 млрд руб.

Рынок ДЗЗ представлен решениями по сбору информации с поверхности Земли с помощью камер аэрофотосъемки, датчиков и сенсоров, установленных на спутниках, самолетах, дронах, а также сервисами по анализу и обработке полученных данных. Чаще всего такие сведения используют в сельском или лесном хозяйствах, городском управлении, при добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также для мониторинга экологической обстановки. Данные, полученные благодаря ДЗЗ, позволяют нам получать прогноз погоды или видеть спутниковые снимки объектов в «Яндекс картах», объясняет заместитель декана факультета специального машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Андрей Новиков. С помощью ДЗЗ отслеживаются чрезвычайные ситуации: лесные пожары, разливы рек, состояние ледников, перечисляет он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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