Сборная России по футболу забила 11 мячей в ворота команды Брунея
Сборная России по футболу забила 11 мячей команде Брунея в ходе товарищеского матча, который прошел в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС.
Тем самым российские футболисты превзошли свой рекорд по количеству забитых мячей в одном матче.
Предыдущий рекорд по количеству голов, забитых сборной России в одном матче, был зафиксирован в июне 2019 г. во время отборочного турнира к чемпионату Европы. В игре против команды Сан-Марино россияне забили девять голов.
С марта 2022 г. футбольная сборная России отстранена от международных турниров. С тех пор команда Валерия Карпина проводит лишь контрольные матчи. Всего за почти три года их случилось 15, в том числе неофициальных.