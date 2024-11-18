Аномально высокая температура фиксируется по всей России

Такое развитие событий приведет к повышению уровня моря более чем на 10 м, даже если температура позже снизится. Это будет иметь катастрофические последствия для миллиардов людей, живущих на низких высотах. При этом около трех четвертей крупных городов в мире находятся менее чем на 10 м ниже уровня моря, и многие из них – мегаполисы (Шанхай, Бангкок, Манила, Майами, Осака, Александрия, Рио-де-Жанейро). Они серьезно пострадают, предупреждают метеорологи.