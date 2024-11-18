В России выдали 1 млн электронных медицинских свидетельств о рождении
По данным министерства, почти половина семей в стране выбирает электронное медицинское свидетельство. Как уточняют в сообщении, оно необходимо для получения обычного свидетельства о рождении. Если оформить медицинское свидетельство электронно, то можно получать услуги еще до приобретения в ЗАГС бумажного свидетельства о рождении.
«Если оформить электронное медицинское свидетельство на папу, все хлопоты по получению документов он сможет взять на себя», – отмечают в министерстве.
В октябре на «Госуслугах» запустили сервис оказания помощи многодетным семьям «Жизненная ситуация». На платформе есть возможность получить электронное удостоверение и оформить статус многодетной семьи.