В России выдали 1 млн электронных медицинских свидетельств о рождении

По данным министерства, почти половина семей в стране выбирает электронное медицинское свидетельство. Как уточняют в сообщении, оно необходимо для получения обычного свидетельства о рождении. Если оформить медицинское свидетельство электронно, то можно получать услуги еще до приобретения в ЗАГС бумажного свидетельства о рождении.