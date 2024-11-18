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В России выдали 1 млн электронных медицинских свидетельств о рождении

Ведомости

В российских роддомах выдали 1,1 млн электронных медицинских свидетельств о рождении. Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ.

По данным министерства, почти половина семей в стране выбирает электронное медицинское свидетельство. Как уточняют в сообщении, оно необходимо для получения обычного свидетельства о рождении. Если оформить медицинское свидетельство электронно, то можно получать услуги еще до приобретения в ЗАГС бумажного свидетельства о рождении.

«Если оформить электронное медицинское свидетельство на папу, все хлопоты по получению документов он сможет взять на себя», – отмечают в министерстве.

В октябре на «Госуслугах» запустили сервис оказания помощи многодетным семьям «Жизненная ситуация». На платформе есть возможность получить электронное удостоверение и оформить статус многодетной семьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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