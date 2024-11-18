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Суд заочно приговорил главу Сахаровского центра к восьми годам за фейки о ВС

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Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно приговорил директора Сахаровского центра (признан в РФ иноагентом) Сергея Лукашевского к восьми годам колонии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Лукашевского признали виновным в совершении преступления, которое предусмотрено п «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Лукашевского на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. На данный момент обвиняемый находится за пределами России, уточнил собеседник «Интерфакса». Дело в отношении Лукашевского поступило в суд в апреле 2024 г.

Сахаровский центр был создан в 1990 г. по инициативе второй жены академика Андрея Сахарова Елены Боннэр. В 2014 г. его признали НКО-иноагентом. В августе 2023 г. Московский городской суд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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