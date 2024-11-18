Суд заочно приговорил главу Сахаровского центра к восьми годам за фейки о ВС
Лукашевского признали виновным в совершении преступления, которое предусмотрено п «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Лукашевского на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. На данный момент обвиняемый находится за пределами России, уточнил собеседник «Интерфакса». Дело в отношении Лукашевского поступило в суд в апреле 2024 г.
Сахаровский центр был создан в 1990 г. по инициативе второй жены академика Андрея Сахарова Елены Боннэр. В 2014 г. его признали НКО-иноагентом. В августе 2023 г. Московский городской суд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр.