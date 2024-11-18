Суд заочно приговорил главу Сахаровского центра к восьми годам за фейки о ВС

Сахаровский центр был создан в 1990 г. по инициативе второй жены академика Андрея Сахарова Елены Боннэр. В 2014 г. его признали НКО-иноагентом. В августе 2023 г. Московский городской суд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр.