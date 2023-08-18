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Общество

Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста

Ведомости

Московский городской суд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр (признан в РФ иноагентом), сообщила пресс-служба суда.

В суде уточнили, что Минюст настаивал на ликвидации центра в связи с «нарушением территориальной сферы деятельности» действиями общественной организации, связанными с организациями конференций и выставок.

«Московский городской суд принял решение о ликвидации Региональной общественной организации «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», – сказано в сообщении.

Сахаровский центр был создан в 1990 г. по инициативе второй жены Сахарова Елены Боннэр. В 2014 г. его признали НКО-иноагентом. В декабре 2022 г. Таганский суд в Москве оштрафовал комиссию по сохранению наследия Сахарова на 5 млн руб. из-за нарушения правил деятельности иноагента, в 10 роликах организации на YouTube отсутствовала маркировка.

В январе 2023 г. департамент городского имущества Москвы уведомил центр о прекращении договоров аренды на три помещения организации в столице в связи с поправками в закон об иноагентах, согласно которым иноагенты не могут получать государственную поддержку. Сахаровский центр арендовал помещения безвозмездно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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