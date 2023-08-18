Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста

Сахаровский центр был создан в 1990 г. по инициативе второй жены Сахарова Елены Боннэр. В 2014 г. его признали НКО-иноагентом. В декабре 2022 г. Таганский суд в Москве оштрафовал комиссию по сохранению наследия Сахарова на 5 млн руб. из-за нарушения правил деятельности иноагента, в 10 роликах организации на YouTube отсутствовала маркировка.