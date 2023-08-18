Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста
Московский городской суд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр (признан в РФ иноагентом), сообщила пресс-служба суда.
В суде уточнили, что Минюст настаивал на ликвидации центра в связи с «нарушением территориальной сферы деятельности» действиями общественной организации, связанными с организациями конференций и выставок.
«Московский городской суд принял решение о ликвидации Региональной общественной организации «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», – сказано в сообщении.
Сахаровский центр был создан в 1990 г. по инициативе второй жены Сахарова Елены Боннэр. В 2014 г. его признали НКО-иноагентом. В декабре 2022 г. Таганский суд в Москве оштрафовал комиссию по сохранению наследия Сахарова на 5 млн руб. из-за нарушения правил деятельности иноагента, в 10 роликах организации на YouTube отсутствовала маркировка.
В январе 2023 г. департамент городского имущества Москвы уведомил центр о прекращении договоров аренды на три помещения организации в столице в связи с поправками в закон об иноагентах, согласно которым иноагенты не могут получать государственную поддержку. Сахаровский центр арендовал помещения безвозмездно.