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Мэрия Москвы прекратила договоры аренды с Сахаровским центром

Ведомости

Департамент городского имущества Москвы уведомил Сахаровский центр (признан в РФ иноагентом) о прекращении договоров аренды на три помещения организации в столице. Об этом сообщает пресс-служба Сахаровского центра.

«24 января 2023 г. Сахаровский центр получил письмо московского департамента городского имущества, которое извещает нас о прекращении договоров аренды на все наши помещения: здание центра, выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной Вал», — говорится в опубликованном на сайте центра заявлении.

Там пояснили, что решение о расторжении договоров связано со вступившими в силу в декабре 2022 г. поправками в закон об иноагентах. Согласно изменениям, иноагенты не могут получать государственную поддержку. В пресс-службе уточнили, что Сахаровский центр арендовал помещения безвозмездно.

Здания были переданы Сахаровскому центру в 1993 и 1996 гг. В частности, в квартире академика Андрея Сахарова на Земляном Валу хранится архив его документов и писем, также там находится музейная экспозиция, посвященная жизненному пути ученого, сказано в заявлении.

Организация не уточняет сроки освобождения помещений, но отмечает, что в центре еще успеют провести мероприятия, посвященные столетию второй жены Сахарова Елены Боннэр. Боннэр родилась 15 февраля 1923 г. По ее инициативе в 1990 г. был создан Сахаровский центр. 

В 2014 г. его признали НКО-иноагентом. В декабре 2022 г. Таганский суд в Москве оштрафовал комиссию по сохранению наследия Сахарова на 5 млн руб. из-за нарушения правил деятельности иноагента, в 10 роликах организации на YouTube отсутствовала маркировка.

23 января 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных