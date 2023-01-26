Мэрия Москвы прекратила договоры аренды с Сахаровским центром

Там пояснили, что решение о расторжении договоров связано со вступившими в силу в декабре 2022 г. поправками в закон об иноагентах. Согласно изменениям, иноагенты не могут получать государственную поддержку. В пресс-службе уточнили, что Сахаровский центр арендовал помещения безвозмездно.