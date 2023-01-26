Мэрия Москвы прекратила договоры аренды с Сахаровским центром
Департамент городского имущества Москвы уведомил Сахаровский центр (признан в РФ иноагентом) о прекращении договоров аренды на три помещения организации в столице. Об этом сообщает пресс-служба Сахаровского центра.
«24 января 2023 г. Сахаровский центр получил письмо московского департамента городского имущества, которое извещает нас о прекращении договоров аренды на все наши помещения: здание центра, выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной Вал», — говорится в опубликованном на сайте центра заявлении.
Там пояснили, что решение о расторжении договоров связано со вступившими в силу в декабре 2022 г. поправками в закон об иноагентах. Согласно изменениям, иноагенты не могут получать государственную поддержку. В пресс-службе уточнили, что Сахаровский центр арендовал помещения безвозмездно.
Здания были переданы Сахаровскому центру в 1993 и 1996 гг. В частности, в квартире академика Андрея Сахарова на Земляном Валу хранится архив его документов и писем, также там находится музейная экспозиция, посвященная жизненному пути ученого, сказано в заявлении.
Организация не уточняет сроки освобождения помещений, но отмечает, что в центре еще успеют провести мероприятия, посвященные столетию второй жены Сахарова Елены Боннэр. Боннэр родилась 15 февраля 1923 г. По ее инициативе в 1990 г. был создан Сахаровский центр.
В 2014 г. его признали НКО-иноагентом. В декабре 2022 г. Таганский суд в Москве оштрафовал комиссию по сохранению наследия Сахарова на 5 млн руб. из-за нарушения правил деятельности иноагента, в 10 роликах организации на YouTube отсутствовала маркировка.
23 января 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова).