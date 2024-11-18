Путин продлил полномочия Виктора Садовничего в должности ректора МГУ

В 34 года Садовничий стал самым молодым профессором университета. Через несколько лет он получит Государственную премию СССР за вклад в создание тренажера, имитирующего невесомость в земных условиях. Позднее Садовничий получит еще четыре Госпремии. С 1982 г. он бессменно заведовал кафедрой математического анализа на мехмате, а с 1992 г. – всем университетом.