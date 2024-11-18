В Госдуме попросили Мишустина установить четкие параметры по незаконной миграции
В Государственную думу внесли проект обращений к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой установить миграционные параметры. Документ размещен в думской базе.
Предлагаемая дата рассмотрения проекта обращения назначена на 20 ноября.
Инициатором выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и комитет по контролю, указано в паспортных данных проекта.
Комитет предлагает назначить докладчиком по указанному проекту постановления Яровую, а содокладчиком – председателя комитета Олега Морозова.
Среди мер по обеспечению безопасности депутаты предлагают ввести режим высылки незаконных мигрантов, сократить возможное количество дней пребывания, противодействовать фиктивному браку, следует из документа пакета.
Политолог Павел Склянчук пояснил, что Яровая летом возглавила рабочую группу, которая подготовила пакет инициатив по борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, роль этой комиссии превзошла комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, в вопросы ведения которого входит миграционная политика. Вместе с тем комиссия не была формализована как постоянный орган.
16 ноября стало известно, что Госдума готовит к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов без знания русского языка. «Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование», – писал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.