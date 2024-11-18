В Госдуме попросили Мишустина установить четкие параметры по незаконной миграции

Политолог Павел Склянчук пояснил, что Яровая летом возглавила рабочую группу, которая подготовила пакет инициатив по борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, роль этой комиссии превзошла комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, в вопросы ведения которого входит миграционная политика. Вместе с тем комиссия не была формализована как постоянный орган.